Официальная касса России: Паук, Койот и Колобок

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 173 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, ведущими из которых остаются кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ и эпик ОДИССЕЯ. По сравнению с предыдущей неделей касса неофициального проката снизилась на 37,4%.

Комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ заработала на старте 36,5 млн рублей, собрав у экранов 74 тысячи зрителей. Фильм с Уиллом Форте и Джоном Синой повторил цифры майского фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (35,1 млн рублей и 77,5 тысячи зрителей), но проиграл анимационно-игровому аналогу КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (76,9 млн рублей и 303 тысячи зрителей), выпущенному в 2021 году.



Мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ освоил 29,8 млн рублей и увеличил свои общие сборы до 221 млн. В третий уикенд сборы сиквела упали почти вдвое – на 45%, в то время как оригинал в свое время терял лишь 26,4%. На данный момент вторая часть уступает первой 25,4% кассовых сборов, а отставание по проданным билетам достигло 42,2% (592 тысячи против 1,024 млн).

На шестой неделе фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК довело свою кассу до 1,003 млрд рублей и стало шестым российским «миллиардером» этого года. Количество зрителей достигло 2,440 млн человек. Среди летних российских релизов проект обошел по этому показателю недавние фильмы БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,374 млн зрителей) и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (2,340 млн зрителей), но пока уступает картинам НОЧНОЙ ДОЗОР (4,104 млн зрителей), КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА (3,247 млн зрителей) и ХОЛОП 3 (2,523 млн зрителей).



На пятом месте стартовала историческая приключенческая картина ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА. Последняя режиссерская работа Алексея Пиманова привлекла 46,9 тысячи зрителей и заработала 22,1 млн рублей. Новинка уступила таким историческим драмам, как ИМПЕРАТРИЦЫ (39,6 млн рублей и 120 тысяч зрителей) и ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (37,7 млн рублей и 91 тысяча зрителей).

«Я бы обратила внимание на расстановку сил на рынке. Сейчас в прокате очень мощно идет ЧЕЛОВЕК-ПАУК, КОЛОБОК достиг миллиардной отметки, работают мультфильмы. Поэтому сложилась честная конкурентная среда, в которой не так просто, – подводит итоги стартового уикенда генеральный продюсер фильма Ольга Погодина . – Но мы настроены абсолютно позитивно и будем добиваться результата. Надеюсь, наш рекламный пакет начнет на этой неделе солидно расширяться, и тогда, возможно, мы увидим более высокие показатели. Также мы рассчитываем на «сарафанное радио», потому что подобного яркого, очень светлого и доброго кино особенно не хватает в такое сложное и темное время. В картине четко виден коридор надежды. И даже есть ответ на вопрос, как можно достичь света в конце туннеля».

На шестом месте с выручкой 21 млн рублей начала работу картина режиссера На Хон-джина НАДЕЖДА. Фантастический экшн показал четвертый старт в истории дистрибьютора «Уорлд Пикчерз», уступив только хоррорам УЖАСАЮЩИЙ 3 (67,9 млн), ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ (33,3 млн) и КОЛОНИЯ (22,6 млн). Кроме КОЛОНИИ, среди южнокорейских картин лучше стартовал только выходивший в новогодние праздники фильм ужасов АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн). Сеансы новинки посетило 36 тысяч зрителей.

Боевик МЯТЕЖ увеличил свои сборы до 147 млн рублей. Фильм с Джейсоном Стэйтемом обошел итоговый результат фантастической ленты ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (141 млн), где главную роль играл Джерард Батлер.

Отечественный мультфильм КРАЙ ЧУДЕС оказался на восьмом месте с результатом в 12,5 млн рублей. Количество проданных билетов составило 32,8 тысячи. Работа студии «ЧЕРНОВиК» среди анимаций этого года обошла картину ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (11,9 млн рублей и 32 тысячи зрителей), но недотянула до показателей проекта ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (16,5 млн рублей и 44 тысячи зрителей).

В рамках предварительных показов продолжает идти перевыпуск первой части культовой франшизы СУМЕРКИ. 93 сеанса принесли 10,2 млн рублей при впечатляющей средней посещаемости в 128 человек на один сеанс.

Касса семейной фантастики СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ достигла 317 млн рублей при минимальном среди релизов первой десятки падении на 41,2%. В общей сложности фильм посмотрело 832 тысячи человек. По количеству зрителей проект группы компаний «Рики» обогнал четвертую часть франшизы, СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (633 тысяч зрителей), но уже точно уступит первым трем сериям: СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО (1,337 млн зрителей в России и СНГ), СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (1,237 млн) и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (1,257 млн).

Также в прокат вышли исторический боевик ВОССТАВШИЙ (12-е место, 7,5 млн рублей и 13 тысяч зрителей), комедия со звездами стендапа МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (13-е место, 7,3 млн рублей и 15 тысяч зрителей) и драма из Тайланда МОЙ ПЕС ГОХАН (19-е место, 1,7 млн рублей и 3,7 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России достигла 405 млн рублей, с учетом стран СНГ – 472 млн. Это на 22,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 21,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовало фэнтези ДРАКУЛА Люка Бессона.

Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ

16.09.2026 Автор: Никита Никитин