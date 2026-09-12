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Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля

Автор: БК

12 сентября 2026

Главный приз достался фильму «Неизвестная женщина»

83-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей. 

«Золотого льва» за лучший фильм получила картина Мэй эль-Тухи НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА. Председателем жюри основного конкурса в этом году выступала режиссер и актриса Мэгги Джилленхол. 

Основной конкурс
• «Золотой лев» – НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА, реж. Мэй эль-Тухи
• Гран-при жюри – ВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ, реж. Ли Чхан Дон
• Специальный приз жюри – НАЗА, реж. Юваль Абрахам, Рэйчел Сзор
• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру – Илья Хржановский* (ДАУ)
• «Золотая Озелла» за лучший сценарий – Стефан Бризе, Корали Амедео, Оливье Горс (ХОРОШИЙ МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТИК)
• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Джон Малкович (ДИКАЯ ЛОШАДЬ №9)
• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Матильда Арсель Фок (НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА)
• Премия имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе – Малу Хебизи (15/18)

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из фильма НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА

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