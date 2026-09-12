Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля

Главный приз достался фильму «Неизвестная женщина»

83-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей.

«Золотого льва» за лучший фильм получила картина Мэй эль-Тухи НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА. Председателем жюри основного конкурса в этом году выступала режиссер и актриса Мэгги Джилленхол.

Основной конкурс

• «Золотой лев» – НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА, реж. Мэй эль-Тухи

• Гран-при жюри – ВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ, реж. Ли Чхан Дон

• Специальный приз жюри – НАЗА, реж. Юваль Абрахам, Рэйчел Сзор

• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру – Илья Хржановский* (ДАУ)

• «Золотая Озелла» за лучший сценарий – Стефан Бризе, Корали Амедео, Оливье Горс (ХОРОШИЙ МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТИК)

• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Джон Малкович (ДИКАЯ ЛОШАДЬ №9)

• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Матильда Арсель Фок (НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА)

• Премия имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе – Малу Хебизи (15/18)

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из фильма НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА