Netflix впервые начнет отчитываться о кассовых сборах своих фильмов

В этот список вошли шесть проектов стриминга

Несостоявшаяся сделка с Warner Bros. не прошла даром: Netflix решил обратить свой взор на кинопрокат и планирует сообщать о кассовых сборах шести своих грядущих картин.

В их число вошли драма ЧЕРНЫЙ ШАР (La Bola Negra) из программы минувшего Каннского кинофестиваля, ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛИФФА БУТА (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) Дэвида Финчера, МОСКИТО БОУЛ (Mosquito Bowl) Питера Берга, ЧЕРНИЛА (Ink) Дэнни Бойла, НАРНИЯ: ПЛЕМЯННИК ЧАРОДЕЯ (Narnia: The Magician’s Nephew) Греты Гервиг и анимационная ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА.

Стоит отметить, что ранее стриминговый сервис не раскрывал официальные сборы своих кинотеатральных релизов. Это коснулось даже хитового мультфильма КЕЙПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ, возглавившего в августе 2025 года американский бокс-офис. Аналитики утверждают, что за два дня проката картина принесла около $19 млн.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНИЛА