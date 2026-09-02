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Московскую международную неделю кино в 2026 году посетили более 720 тысяч человек

Автор: БК

2 сентября 2026

За семь дней для гостей прошло более 210 мероприятий

В Москве завершилась III Московская международная неделя кино, организованная при поддержке столичного Департамента культуры.

Отмечается, что в этом году мероприятия ММНК посетили более 720 тысяч человек, а в деловой программе приняли участие около 200 представителей киноиндустрии из 26 стран. Детская программа была организована в семи городских парках, тогда как аудитория Кинотрака превысила 3 тысячи человек.

Хедлайнерами международной программы стали актеры Кристофер Ламберт и Митхун Чакраборти, лично встретившиеся с гостями ММНК. Российскую индустрию в деловой программе представили, в частности, Никита Кологривый, Дарья Мороз, Леон Кемстач и Василий Бейнарович.

Кроме того, «Москино» и Гильдия продюсеров Индии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере кинопроизводства. Стороны договорились совместно продвигать съемочные площадки и производственные услуги, обмениваться кадровыми и инфраструктурными ресурсами, а также проводить отраслевые мероприятия. Еще одно соглашение было подписано между «Москино» и Лигой кинематографистов Казахстана.

Фото: пресс-служба ММНК

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