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Стали известны лауреаты фестиваля ОРИДЖИНАЛ+ДОК

Автор: БК

28 августа 2026

Главный приз достался проекту «Мамонов. Фильм. Концерт»

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ДОК раздал награды.

«Мамонов. Фильм. Концерт» от Кино1ТВ был признан оригинальным документальным проектом. 

Самым ожидаемым документальным проектом стал неигровой сериал «Киностудия Горького. Главная роль» (Кино1ТВ). Приз в новой «Номинации Инновация ДОК» получил «НейроДок» от Кино Mail и VK. 

Полный список лауреатов
• «Оригинальный документальный проект» — «Мамонов. Фильм. Концерт» (Кино1ТВ)
• «Самый ожидаемый документальный проект» — «Киностудия Горького. Главная роль» (Кино1ТВ)
• «Оригинальное режиссёрское видение» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), реж. Сардор Кази
• «Оригинальное операторское видение» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), операторы Максим Арбугаев, Александр Красновский
• «Оригинальная история» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), героиня Диёра Келдиерова
• «Оригинальный герой» — «Футбольная революция» (Кинопоиск), герой Сулейман Сиссе
• «Оригинальная героиня» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск)
• «Оригинальная коллаборация» — «Картотека. Писатели. Сшивание страны» (Wink)

Дипломы
• За концепт — «Горбушка. Сердце русского рока» (Okko)
• За искусство погружения в мир искусства — «Амазонки русского авангарда. Наталия Гончарова» (Start)

«Номинация Инновация ДОК»
• «Номинация Инновация ДОК» — «НейроДок» (Кино Mail, VK)
• Диплом в «Номинации Инновация ДОК» — «Тихие смыслы»
• Диплом в «Номинации Инновация ДОК» — «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде»

Специальные призы
• Специальный приз «РГ-Медиа» — «Горбушка. Сердце русского рока»
• Специальный приз жюри СМИ — «Горбушка. Сердце русского рока» (Okko)
• Специальный приз «За лучшую нано-презентацию» — Кинопоиск
• Диплом от жюри СМИ — «Амазонки русского авангарда. Наталия Гончарова» 

Фото: кадр из фильма «Мамонов. Фильм. Концерт»

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