Стали известны лауреаты фестиваля ОРИДЖИНАЛ+ДОК
Главный приз достался проекту «Мамонов. Фильм. Концерт»
Фестиваль документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ДОК раздал награды.
«Мамонов. Фильм. Концерт» от Кино1ТВ был признан оригинальным документальным проектом.
Самым ожидаемым документальным проектом стал неигровой сериал «Киностудия Горького. Главная роль» (Кино1ТВ). Приз в новой «Номинации Инновация ДОК» получил «НейроДок» от Кино Mail и VK.
Полный список лауреатов
• «Оригинальный документальный проект» — «Мамонов. Фильм. Концерт» (Кино1ТВ)
• «Самый ожидаемый документальный проект» — «Киностудия Горького. Главная роль» (Кино1ТВ)
• «Оригинальное режиссёрское видение» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), реж. Сардор Кази
• «Оригинальное операторское видение» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), операторы Максим Арбугаев, Александр Красновский
• «Оригинальная история» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), героиня Диёра Келдиерова
• «Оригинальный герой» — «Футбольная революция» (Кинопоиск), герой Сулейман Сиссе
• «Оригинальная героиня» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск)
• «Оригинальная коллаборация» — «Картотека. Писатели. Сшивание страны» (Wink)
Дипломы
• За концепт — «Горбушка. Сердце русского рока» (Okko)
• За искусство погружения в мир искусства — «Амазонки русского авангарда. Наталия Гончарова» (Start)
«Номинация Инновация ДОК»
• «Номинация Инновация ДОК» — «НейроДок» (Кино Mail, VK)
• Диплом в «Номинации Инновация ДОК» — «Тихие смыслы»
• Диплом в «Номинации Инновация ДОК» — «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде»
Специальные призы
• Специальный приз «РГ-Медиа» — «Горбушка. Сердце русского рока»
• Специальный приз жюри СМИ — «Горбушка. Сердце русского рока» (Okko)
• Специальный приз «За лучшую нано-презентацию» — Кинопоиск
• Диплом от жюри СМИ — «Амазонки русского авангарда. Наталия Гончарова»
Фото: кадр из фильма «Мамонов. Фильм. Концерт»