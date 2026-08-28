Стали известны лауреаты фестиваля ОРИДЖИНАЛ+ДОК

Главный приз достался проекту «Мамонов. Фильм. Концерт»

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ДОК раздал награды.

«Мамонов. Фильм. Концерт» от Кино1ТВ был признан оригинальным документальным проектом.

Самым ожидаемым документальным проектом стал неигровой сериал «Киностудия Горького. Главная роль» (Кино1ТВ). Приз в новой «Номинации Инновация ДОК» получил «НейроДок» от Кино Mail и VK.

Полный список лауреатов

• «Оригинальный документальный проект» — «Мамонов. Фильм. Концерт» (Кино1ТВ)

• «Самый ожидаемый документальный проект» — «Киностудия Горького. Главная роль» (Кино1ТВ)

• «Оригинальное режиссёрское видение» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), реж. Сардор Кази

• «Оригинальное операторское видение» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), операторы Максим Арбугаев, Александр Красновский

• «Оригинальная история» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск), героиня Диёра Келдиерова

• «Оригинальный герой» — «Футбольная революция» (Кинопоиск), герой Сулейман Сиссе

• «Оригинальная героиня» — «Диёра. Мягкий путь» (Кинопоиск)

• «Оригинальная коллаборация» — «Картотека. Писатели. Сшивание страны» (Wink)

Дипломы

• За концепт — «Горбушка. Сердце русского рока» (Okko)

• За искусство погружения в мир искусства — «Амазонки русского авангарда. Наталия Гончарова» (Start)

«Номинация Инновация ДОК»

• «Номинация Инновация ДОК» — «НейроДок» (Кино Mail, VK)

• Диплом в «Номинации Инновация ДОК» — «Тихие смыслы»

• Диплом в «Номинации Инновация ДОК» — «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде»

Специальные призы

• Специальный приз «РГ-Медиа» — «Горбушка. Сердце русского рока»

• Специальный приз жюри СМИ — «Горбушка. Сердце русского рока» (Okko)

• Специальный приз «За лучшую нано-презентацию» — Кинопоиск

• Диплом от жюри СМИ — «Амазонки русского авангарда. Наталия Гончарова»

Фото: кадр из фильма «Мамонов. Фильм. Концерт»