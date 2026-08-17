Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил жюри

Председателем индустриального жюри в этом году стал Олег Вольнов

Организаторы четвертого фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ ДОК, который пройдет с 25 по 28 августа в Москве, представили жюри грядущего смотра.

Председателем индустриального жюри в этом году стал заместитель генерального директора Первого канала по общественно-политическому вещанию Олег Вольнов. Вместе с ним победителей выберут режиссер Сергей Сенцов, журналист Софико Шеварднадзе, актриса Ксения Суркова, а также сценарист и режиссер Маруся Трубникова.

Жюри СМИ возглавила главный редактор СМИ Гильдии неигрового кино и телевидения RGDoc Екатерина Визгалова. Также в команде работают журналист Анна Гоголь и телеграм-канал «Кино про тебя».

Впервые в 2026 году на фестивале будет представлена «Номинация Инновация ДОК», посвященная новым технологичным инструментам создания контента в документальных фильмах. В рамках нее состоится круглый стол на тему «Док-революция: как технологии разрушают формат «говорящих голов», участие в котором примут: генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, главный редактор НТВ Александра Кошарницкая, режиссеры Ангелина Ашман и Евгений Григорьев, креативный продюсер VK Видео Дмитрий Салов, а также продюсер департамента документального кино Киностудии Горького Екатерина Строганова.