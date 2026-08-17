top banner

Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил жюри

Автор: БК

17 августа 2026

Председателем индустриального жюри в этом году стал Олег Вольнов

Организаторы четвертого фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ ДОК, который пройдет с 25 по 28 августа в Москве, представили жюри грядущего смотра.

Председателем индустриального жюри в этом году стал заместитель генерального директора Первого канала по общественно-политическому вещанию Олег Вольнов. Вместе с ним победителей выберут режиссер Сергей Сенцов, журналист Софико Шеварднадзе, актриса Ксения Суркова, а также сценарист и режиссер Маруся Трубникова.

Жюри СМИ возглавила главный редактор СМИ Гильдии неигрового кино и телевидения RGDoc Екатерина Визгалова. Также в команде работают журналист Анна Гоголь и телеграм-канал «Кино про тебя».

Впервые в 2026 году на фестивале будет представлена «Номинация Инновация ДОК», посвященная новым технологичным инструментам создания контента в документальных фильмах. В рамках нее состоится круглый стол на тему «Док-революция: как технологии разрушают формат «говорящих голов», участие в котором примут: генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, главный редактор НТВ Александра Кошарницкая, режиссеры Ангелина Ашман и Евгений Григорьев, креативный продюсер VK Видео Дмитрий Салов, а также продюсер департамента документального кино Киностудии Горького Екатерина Строганова.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор новинок проката на уикенде 13-16 августа
Подробнее
Официальная касса России: колобок сквозь вселенные
Подробнее
Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершине
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» удерживает лидерство
Подробнее
Marvel представила актерский состав новых «Людей Икс»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августа
Подробнее
Советник президента РФ предложила усилить контроль за соблюдением законов в области кинопроката
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» выигрывает уикенд во второй раз подряд
Подробнее
Четвертый сезон «Теда Лассо» показал лучший старт в истории Apple TV
Подробнее
Paramount может начать перенос бизнеса из Калифорнии уже в октябре
Подробнее
Софья Митрофанова покидает холдинг «ON Медиа»
Подробнее
«Лунапарк» запускает драмеди «Маленький принц»
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ запускает новые программы дополнительного образования
Подробнее
ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил конкурсную программу
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Крушение рейса» уступило триллеру «Из глубины»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 августа 2026 года
Подробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала и 6 месяцев 2026 года
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Видеоверсии спектаклей фестиваля «Первый план» появятся в онлайне
Подробнее

Новости по теме

ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК пройдет в рамках Московской международной недели кино
Подробнее
ОРИДЖИНАЛ+ ДОК объявил даты проведения и открывает прием заявок
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Подробнее