Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октября

«Дубровский. Русский Зорро», «Мой папа – мэр», новые сезоны «Невского» и «Тверской»

В октябре пользователей онлайн-кинотеатра Premier ждут новые приключения Дубровского под маской Зорро, лирическая комедия о новой семье нерадивого чиновника с Романом Маякиным и продолжения популярных остросюжетных детективов.

Уже на сервисе:

«Дубровский. Русский Зорро» (приключенческий, реж. Кирилл Кузин)

Историко-приключенческий сериал, который предлагает собственную версию дальнейшей судьбы Владимира Дубровского после событий одноименного романа Александра Пушкина. После долгих скитаний по миру герой возвращается в Российскую империю с новым именем и представляется загадочным иностранцем Доном Диего де ла Вега. В родной Кистеневке Дубровский обнаруживает, что помещики творят произвол, а на дорогах орудуют разбойники, прикрывающиеся его именем. Здесь он вновь встречает бывшую возлюбленную Машу и вступает в противостояние с семьей жестокого Кирилы Петровича Троекурова, с которым у него остались старые счеты.

«ЖПТ» (документальный, реж. Яна Рубановская)

Документальный сериал и социальный эксперимент о том, как жители небольших российских городов осваивают современные технологии искусственного интеллекта. В каждой серии ведущий приезжает в новый город, знакомится с людьми разных профессий и показывает им возможности генеративных нейросетей, которые можно использовать в повседневных делах и профессиональных задачах. Герои пробуют новые инструменты на практике и решают, готовы ли применять их в своей жизни: для одних ИИ открывает новые профессиональные возможности и даже становится поводом задуматься о смене профессии, другие предпочитают остаться в привычных для себя рамках. Съемки проекта охватывают десять городов по всей России: Выборг, Горно-Алтайск, Кирово-Чепецк, Светлогорск, Таруса, Кандалакша, Коломна, Листвянка, Железноводск, Туапсе.

Также в октябре:

«Мой папа – мэр» (комедия, реж. Олег Кириченко)

Амбициозный Сергей Горобец собирается стать мэром провинциального Благоярска, но после скандала его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. Вскоре он случайно сбивает на машине 12-летнюю Варю, которая, к счастью, остается невредима, но тут же начинает его шантажировать. Чтобы избежать проблем, Горобец соглашается выдать себя за спасителя девочки и взять ее под опеку: Варя получает помощь в поисках бабушки, а Сергей – возможность использовать образ «идеального отца» для возвращения в политическую борьбу. Постепенно их исключительно деловые отношения перерастают в настоящие семейные чувства.

«Невский. Наследство Архитектора» (детектив, реж. Денис Нейманд)

Восьмой сезон криминального сериала о полицейском Павле Семенове, который на протяжении нескольких сезонов расследует запутанное дело Архитектора. После событий предыдущего сезона Павла объявляют погибшим: пытаясь защитить сына, он получил смертельные ранения. Татьяна Белова после покушения скрывается от ФСБ и приезжает на остров к Алексею Фомину по прозвищу Фома – другу детства Семенова, который оказался по другую сторону закона и стал криминальным авторитетом. Тем временем сотрудники ФСБ приближаются к завершению многолетнего расследования дела Архитектора: участники преступной группировки установлены, но часть вопросов остается без ответа, поэтому начинается розыск Беловой. В Петербурге после ухода Фомы криминальные авторитеты не могут поделить сферы влияния, а полиция пытается найти виновного в серии жестоких преступлений. Ситуацию осложняет возвращение генерала Кондратьева, чей конфликт с полковниками Михайловым и Окунько получает продолжение, а попытка Михайлова самостоятельно задержать опасного преступника приводит его в смертельную ловушку.

«Тверская. Здесь и сейчас» (детектив, реж. Сергей Краснов)

Продолжение детективного сериала о майоре уголовного розыска Иване Соболеве, который после службы в горячих точках возглавил московское ОВД «Тверская» и прославился умением раскрывать самые сложные преступления. В третьем сезоне Соболев возвращается в Москву, чтобы выйти на след банды грабителей-гастролеров, действующей под покровительством высокопоставленных сотрудников МВД. Одновременно он помогает бывшим коллегам расследовать громкое убийство в центре столицы и пытается разоблачить коррупционную сеть внутри полиции. Новые испытания ждут героя и в личной жизни: встреча с бывшей возлюбленной, адвокатом Луизой, вновь заставляет его разбираться в собственных чувствах, а неожиданное появление невесты из Новосибирска делает этот выбор еще сложнее.

«Ронин», 3-й сезон (экшн, реж. Игорь Драка, Анатолий Семенов)

Третий сезон продолжает историю бывшего бойца спецназа СОБР Ивана Доронина, который теперь вместе с семьей переезжает в карельскую деревню Кийта и становится директором заповедника. Начать спокойную жизнь на новом месте не удается: в деревне появляется загадочный норвежский коллекционер, который охотится за триптихом с зашифрованной картой сокровищ викингов. После ограбления Доронин оказывается втянут в цепочку преступлений, а отдельные расследования постепенно складываются в одну большую историю, связанную с событиями прошлого.

«Балтийское море» (драма, реж. Алексей Карелин)

Продолжение истории, начатой в сериалах «Черное море» и «Баренцево море», о работе советских контрразведчиков Сергея Сабурова и Елены Солей. Летом 1944 года в Балтийском море советский «морской охотник» топит немецкую подлодку U-250, на борту которой находятся новейшие самонаводящиеся торпеды Т-5. Чтобы не допустить их изучения советскими учеными, немецкий агент Фауст вместе с группой диверсантов начинает в Ленинграде и Кронштадте операцию «Птицелов»: им необходимо уничтожить торпеды и секретное конструкторское бюро. Сабурову и Солей предстоит найти диверсантов и вычислить «крота» в собственном окружении.

«16 лет и 9 месяцев» (драмеди, реж. Анна Курбатова)

Драмеди о старшекласснице, чью жизнь резко меняет первая любовь. Тоне шестнадцать, она отлично учится, занимается танцами и мечтает поступить в академию дизайна. Чтобы понравиться главному красавцу школы Семену, девушка решается устроить вечеринку и пытается казаться взрослее, чем есть на самом деле. Для него их встреча – случайное приключение, для нее – первый серьезный опыт, который спустя несколько недель оборачивается неожиданной беременностью. Семен не готов брать на себя ответственность, признаться родителям страшно, и Тоня остается один на один с трудным выбором. Поддержку ей неожиданно оказывает одноклассник Митя, пока героиня пытается разобраться, каким будет ее дальнейший путь.

Фото: кадр из сериала «Дубровский. Русский Зорро»