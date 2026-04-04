Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля

«Участковый Саша», «Кто-то должен умереть» и другие премьеры

В числе апрельских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Premier – комедия «Участковый Саша». По сюжету, амбициозный выпускник академии МВД получает назначение в деревню, где ему приходится расследовать кражу капусты с огорода, снижение надоя у коров и прочие местные дела.

Помимо этого, зрителей ждут триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ, документальный сериал «Зенит навсегда» и многое другое.

Уже на сервисе:

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (комедия, реж. Владимир Котт)

Дмитрий, популярный актер боевиков, известный своим сдержанным образом и непроницаемым лицом, получает предложение сыграть наёмного убийцу в криминальной драме о 90-х. За проект берется влиятельный сибирский бизнесмен Сергей, предлагающий гонорар, от которого невозможно отказаться. Однако во время съёмок происходит несчастный случай: Дмитрий получает ранение, а после операции сталкивается с неожиданным последствием — он больше не может контролировать мимику и постоянно улыбается, реагируя смехом на все. Несмотря на это, актер вынужден продолжать работу, пытаясь сыграть хладнокровного киллера, когда его лицо живет своей жизнью.

УВОЛИТЬ ЖОРУ (комедия, реж. Марюс Вайсберг)

Макс — амбициозный парень из провинции, который строит карьеру в Москве и занимается сложными корпоративными задачами. Его работа заключается в том, чтобы увольнять топ-менеджеров и решать острые вопросы внутри крупных компаний. Новое задание кажется ему простым: нужно уволить главного программиста IT-компании Георгия. На первый взгляд Жора выглядит тихим и безобидным человеком, поэтому Макс рассчитывает быстро справиться. Однако вскоре становится понятно, что этот случай гораздо сложнее, чем он ожидал.

«В Хогвартс я не попал» (документальный, реж. Евгения Лёушкина)

Документальный сериал рассказывает о подростках с невербальным аутизмом — они не используют речь в привычном понимании, но при этом обладают богатым внутренним миром и стремлением к самовыражению. Через творчество и альтернативные способы коммуникации герои находят собственный язык общения с окружающими, делятся чувствами, мыслями и переживаниями. В центре внимания оказываются не только сами подростки, но и их семьи, которым приходится сталкиваться с непониманием и предубеждениями, а также искать способы диалога с обществом, не привыкшим замечать тех, кто говорит иначе.

С 9 апреля:

КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (триллер, реж. Евгений Григорьев)

Две семейные пары отправляются на выходные в загородный дом, рассчитывая на спокойный отдых, но все меняется, когда одна из женщин узнает об измене мужа. Оказывается, его у него роман с другой участницей поездки, и тогда она решает устроить для них жестокое испытание. Она отравляет неверных и предлагает им доказать искренность своих чувств, если они хотят получить противоядие.

Также в апреле:

«Участковый Саша» (комедия, реж. Илья Фарфель)

Молодой и амбициозный Александр Галин оканчивает академию МВД и рассчитывает на службу в современном подразделении в Москве, но получает назначение в сельский участок в деревне Верхние Низовья. Вместо сложных преступлений и погонь ему приходится разбираться с бытовыми проблемами местных жителей. Саша, воспитанный на голливудских боевиках, пытается применять свои навыки в новой обстановке, но постепенно понимает, что деревенская жизнь устроена иначе. Со временем он начинает лучше понимать местные порядки, завоевывает доверие жителей и оказывается втянут в расследование исчезновения односельчанина, которое оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Зенит навсегда» (документальный, реж. Андрей Ананин)

После выхода полнометражного фильма проект продолжается в формате сериала, который раскрывает эту историю более подробно. Документальный проект «Зенит навсегда» посвящён столетней истории петербургского футбольного клуба и строится на воспоминаниях игроков, тренеров, руководителей и известных болельщиков. В центре внимания — ключевые этапы развития команды, её победы и сложные периоды, которые сформировали клуб. История «Зенита» показана в контексте событий страны, а личные свидетельства участников позволяют по-новому взглянуть на знакомые моменты.

«Новороссия. Потемкин» (историческая драма, реж. Ярослав Мочалов)

Историческая драма прослеживает жизненный путь князя Григория Потёмкина — от его появления при дворе Елизаветы Петровны до последних лет, связанных с масштабными государственными преобразованиями. Каждая серия посвящена ключевым этапам его деятельности: освоению южных территорий, присоединению Крыма, основанию новых городов и созданию Черноморского флота. Параллельно развивается личная линия героя, связанная с его отношениями с императрицей Екатериной II.

Фото: кадр со съемок сериала «Участковый Саша»