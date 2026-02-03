top banner
Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России превысило 75 млн человек

Автор: Илья Кувшинов

3 февраля 2026

Количество платных подписок, в свою очередь, достигло 54 млн

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подвело итоги исследования о рынке онлайн-кинотеатров за 2025 год.

Согласно ему, общее количество пользователей российских стримингов превысило 75 млн человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 30%. Количество платных подписок, в свою очередь, выросло на 33,3% и достигло 54 млн. Количество онлайн-кинотеатров, преодолевших отметку в 1 млн подписчиков, осталось прежним – таких сервисов девять При этом на пять крупнейших сервисов («Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink и КИОН) приходится 85-86% всех пользователей, что сопоставимо с уровнем 2024 года, но выше показателей двухлетней давности.

Платящая аудитория «Кинопоиска» за год выросла на 30,4%, до 14 млн. Второе место по числу платных подписок занимает Okko с 10,1 млн человек (+52% год к году). Замкнул тройку Wink с показателем в 7,7 млн (+16,9%). При этом самую высокую годовую динамику показала «Амедиатека», количество платящих пользователей которой выросло сразу на 95,4%, до 1,3 млн.

Лидерство по аудитории онлайн-кинотеатров в целом также удерживает «Кинопоиск»: по подсчетам TelecomDaily, им пользуются 18 млн россиян (+27,7% год к году). Второе место досталось Okko (13,8 млн, +44%), а бронза досталась «Иви» (11,8 млн, +17,4%). Помимо этого, одно и то же домохозяйство может пользоваться сразу несколькими платформами: сразу 50% опрошенных сообщили о том, что подписаны на «Кинопоиск», 38% – на Okko, 33% – на «Иви» и 28% – на Wink и КИОН.

Пресс-служба «Кинопоиска» заявила РБК, что данные, приведенные аналитиками, «категорически не верны», отметив, что в среднем в месяц онлайн-кинотеатр смотрят 18 млн подписчиков «Яндекс Плюс» (в исследовании TelecomDaily эта цифра приведена относительно всей аудитории «Кинопоиска», а не только платящих пользователей). По предварительным оценками компании, в 2025 году рынок онлайн-кинотеатров вырос более чем на 40% – примерно теми же темпами, что и годом ранее, а в 2026-м его потенциальный рост может составить еще 20%.

По словам генерального директора Wink Антона Володькина, важным источником роста для онлайн-кинотеатра стало качество оригинальных сериалов сервиса. В частности, он напомнил, что «Фишер» стал самым популярным сериалом года не только в Wink, но и на «Кинопоиске». Володькин также добавил, что финансовые показатели платформы выросли, но раскрыть их будет возможно только чуть позднее.

Гендиректор онлайн-кинотеатра Premier Виктория Михно рассказала, что за 2025 год выручка видеосервиса выросла на 70% по сравнению с предыдущим годом, а количество подписчиков увеличилось на 20% – до 7,2 млн пользователей.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра КИОН отмечают не только рост стоимости производства и прав на контент, но и все более высокие требования зрителей к качеству сервиса и пользовательскому опыту. Именно поэтому партнерские форматы становятся важным драйвером роста для российских видеоплатформ.

РБК также добавило, что в «Иви» и «Амедиатеке» отказались от комментариев. Представитель Okko не ответил на вопросы.

Фото: Freepik

