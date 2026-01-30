top banner

Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»

Автор: БК

30 января 2026

Гран-при досталось фильму «Жозефина»

В Парк-Сити завершилась церемония вручения наград кинофестиваля «Сандэнс 2026».

Лучшим драматическим фильмом по версии жюри и обладателем приза зрительских симпатий стала семейная драма ЖОЗЕФИНА (Josephine) с Ченнигом Татумом, Джеммой Чан и дебютанткой Мейсон Ривз в главных ролях.

По сюжету, восьмилетняя Жозефина становится случайной свидетельницей изнасилования в парке. У девочки развивается фобия, и она не может самостоятельно с ней справиться – а ведь именно от показаний ребенка зависит, чем закончится суд над преступником.

Международная премьера ЖОЗЕФИНЫ состоится в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля в феврале.

Список некоторых лауреатов
• Гран-при жюри за драматический фильм – ЖОЗЕФИНА (Josephine)
• Специальный приз жюри за актерский ансамбль – ДОМ ДРУГА ЗДЕСЬ (THE FRIEND’S HOUSE IS HERE)
• Приз за лучшую режиссуру – Джозеф Владыка, ХА-ЧАН, ПОТРЯСИ ЗАДНИЦЕЙ (Ha-Chan, Shake Your Booty!)
• Специальный приз жюри за лучший дебют – БЭДФОРД ПАРК (Bedford Park)
• Приз за лучший сценарий – Лиз Сарджент, ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ (Take Me Home)
• Приз зрительских симпатий за драматический фильм – ЖОЗЕФИНА (Josephine)

Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма ЖОЗЕФИНА

