Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»

Автор: БК

13 марта 2026

Принять участие в отборе можно до 5 мая

«Ленфильм-дебют» открыл прием заявок на участие в пятом сезоне образовательной лаборатории.

Принять участие в отборе можно на официальном сайте до 5 мая. Ключевое условие – режиссер должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну завершенную работу (короткометражный, документальный фильм или веб-сериал).

Лаборатория полностью бесплатна для участников: организаторы обеспечивают проезд и проживание в Санкт-Петербурге на время очных сессий. Участники, попавшие в список финалистов, смогут доработать свои сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов и представить проекты на питчинге перед продюсерами и представителями кинокомпаний для получения финансирования.

