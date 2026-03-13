Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»
Автор: БК
13 марта 2026
Принять участие в отборе можно до 5 мая
«Ленфильм-дебют» открыл прием заявок на участие в пятом сезоне образовательной лаборатории.
Принять участие в отборе можно на официальном сайте до 5 мая. Ключевое условие – режиссер должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну завершенную работу (короткометражный, документальный фильм или веб-сериал).
Лаборатория полностью бесплатна для участников: организаторы обеспечивают проезд и проживание в Санкт-Петербурге на время очных сессий. Участники, попавшие в список финалистов, смогут доработать свои сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов и представить проекты на питчинге перед продюсерами и представителями кинокомпаний для получения финансирования.
