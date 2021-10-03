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Долги киностудии «Ленфильм» погашены

Автор: БК

3 октября 2021

Об этом рассказал председатель совета директоров студии Федор Бондарчук

Долги киностудии «Ленфильма» погашены, сообщает ТАСС. Также наконец одобрена программа развития студии до 2025 года. Об этом объявил  председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук после совещания по вопросам развития киностудии, проведенное вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

«Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан — ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития «Ленфильма» одобрена, «золотая коллекция» возвращается на студию. На студии организовывается площадка «Дебют», — рассказал Бондарчук. — По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с «Ленфильмом» закрыты».
 
«Ленфильм» в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле 2020 года бывший врио гендиректора киностудии Инесса Юрченко уточняла, что кроме основного долга перед банком у киностудии имеется задолженность по процентам в размере 700 млн рублей. Кроме того, имелась задолженность перед Госфильмофондом по налогам и коммунальным платежам. В то же время Министерство культуры РФ, Министерство финансов РФ, банк ВТБ и «Ленфильм» совместно искали пути предотвращения банкротства киностудии в соответствии с поручением президента РФ. Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий. В октябре 2020 года киностудия получила от министерства культуры 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту банка ВТБ.

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