Долги киностудии «Ленфильм» погашены
Автор: БК
3 октября 2021
Об этом рассказал председатель совета директоров студии Федор Бондарчук
Долги киностудии «Ленфильма» погашены, сообщает ТАСС. Также наконец одобрена программа развития студии до 2025 года. Об этом объявил председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук после совещания по вопросам развития киностудии, проведенное вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
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