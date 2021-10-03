Долги киностудии «Ленфильм» погашены

Об этом рассказал председатель совета директоров студии Федор Бондарчук

Долги киностудии «Ленфильма» погашены, сообщает ТАСС. Также наконец одобрена программа развития студии до 2025 года. Об этом объявил председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук после совещания по вопросам развития киностудии, проведенное вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.