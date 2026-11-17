На должность был назначен Григорий Сотников

В Институте развития интернета (АНО «ИРИ») новый главный редактор – Татьяну Матвееву на должности сменил Григорий Сотников, ранее занимавший позицию заместителя главного редактора.

Матвеева работала в ИРИ с 2022 года, возглавив Департамент редакционной работы института. Вместе с командой АНО «ИРИ» она внесла значительный вклад в то, чтобы институт стал крупнейшим государственным продюсером национального цифрового контента в России и ведущим оператором грантовой поддержки.

Напомним, что главный редактор ИРИ отвечает за идеологическое и содержательное соответствие поддерживаемых проектов целям организации.