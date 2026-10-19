МIPCOM 2026: новая зрелость

15 октября в Каннах завершился 42-й международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM. По данным компании-организатора RX France, в мероприятии приняло участие 10 100 делегатов, в том числе 3150 байеров, из 104 стран. Для сравнения: годом ранее рынок собрал 10 600 делегатов из 107 стран, включая примерно 3300 байеров. И пусть эти цифры слегка уступают показателям прошлых лет, в то же время они отражают более глобальные тренды индустрии, например, на общую консолидацию рынка и оптимизацию корпоративных бюджетов.

MIPCOM 2026 продолжил стирать границы между традиционными ТВ-вещателями, стримингами, авторами YouTube-контента, а также ИИ-креаторами. Традиционные продажи телевизионных программ и форматов от крупных игроков остаются основой рынка, но дальнейшее развитие отрасли будет происходить по четырем ключевым направлениям: применение нейросетей, сотрудничество продакшнов с коммерческими брендами (brand storytelling), короткий вертикальный контент (микродрамы), а также независимые авторы, в том числе UGC-контента. Именно эти сегменты обещают в обозримой перспективе генерировать на рынке выручку, привлекать инвестиции и развивать новые модели коммерческого взаимодействия.

АЛГОРИТМ VS КРЕАТИВ

Искусственный интеллект остается одной из главных тем практически всех профессиональных слетов, в том числе MIPCOM 2026. Но если в предыдущие годы искусственный интеллект обсуждался в контексте гипотетических полнометражных ИИ-проектов, то в рамках специализированного форума MIP AI Entertainment Forum разговоры наконец перешли в сугубо экономическую плоскость. Профессионалы отрасли обсудили, насколько использование новых инструментов способно снижать стоимость производства, оптимизировать рабочие процессы и какие возможности это открывает для студий. Можно сказать, западные производители наконец подключились к дискуссии, которая давно и открыто ведется российскими кинематографистами, в том числе аниматорами, уже некоторое время работающими в условиях ограничений и вынужденной оптимизации расходов. Ажиотаж на MIPCOM 2026 вызвали данные, представленные стартапом Utopai Studios, возглавляемым бывшим инженером Google Сесилией Шэнь. Она показала, что использование современного ИИ-пайплайна в анимационном производстве позволяет выпустить проект за двенадцать месяцев вместо стандартных трех лет. При этом производственные затраты могут составить лишь одну десятую часть от привычных бюджетов студий Pixar или DreamWorks. Впрочем, Шэнь поспешила успокоить творческое сообщество: «ИИ расширяет возможности, но не заменяет автора. Голливуд будущего – это не конкретное место, это сеть».

Растущее напряжение между производителями традиционного контента и крупными платформами, которые все больше рабочих процессов отдают на откуп нейросетям, нашло свое отражение и в публичном поле. Глава отдела контента BBC Кейт Филлипс вызвала восторженный отклик переполненного зала, раскритиковав в своем выступлении слепую веру платформ в новые инструменты. По ее мнению, с опорой на алгоритмы нельзя создавать качественный контент. При этом ее эмоциональные комментарии прозвучали на фоне усиления сотрудничества BBC и YouTube, включая запуск многочисленных новых каналов. Руководитель YouTube Europe Педро Пина, в свою очередь, официально заявил, что видеохостинг не планирует напрямую заходить на территорию производства и тем самым отнимать хлеб у продакшнов. YouTube видит себя не конкурентом, а главным партнером по привлечению внимания к контенту фанатских сообществ, о чем говорилось на рынке еще год назад.

ГИПЕРДИСТРИБУЦИЯ И BRAND STORYTELLING НА МАРШЕ

Экономические сложности и высокая долговая нагрузка заставляют медиахолдинги окончательно отходить от того, чтобы удерживать свой контент на собственной платформе любой ценой. Модель совместного использования прав все больше доминирует на рынке. К примеру, к активным международным продажам вернулась корпорация Disney. В свою очередь, новый руководитель отдела продаж Skydance Content Sales Дэвид Декер приехал на Лазурный берег, где не только активно обсуждал международные продажи тайтлов объединенной компании, но и имел возможность лично встретиться с новыми коллегами из Warner Bros. Discovery. Любопытно, что это происходило незадолго до того, как Skydance предложил сотрудникам добровольное увольнение перед грядущими сокращениями в связи с продолжающимся слиянием с WBD.

Собственно, данные события лучше всего иллюстрируют, как активно холдинги ищут сегодня и возможности сэкономить, и новые источники поступлений. В условиях, когда стриминги все больше сокращают бюджеты на производство оригинальных тайтлов, на рынке растет роль потребительских брендов, которые через модель brand storytelling становятся ключевым источником финансирования. Подобный подход предполагает существенное изменение традиционной рекламной модели. Вместо размещения готовых рекламных сообщений бренды могут участвовать в разработке самостоятельных развлекательных проектов, способных существовать на разных платформах. Особенно перспективными в рамках данного трека представляются короткие игровые форматы. Относительно небольшая стоимость и возможность быстрого производства превращают данный сериальный контент в неплохую альтернативу стандартным рекламным кампаниям. Вместе с тем такой подход предъявляет дополнительные требования к сценариям: рекламная составляющая не должна разрушать драматургию и эмоциональную связь зрителей с персонажами. Громким кейсом рынка стала презентация компании LEGO, которая полностью оплатила производство проекта LEGO Friends: Heartlake The Musical. За счет использования виртуального продакшна на движке Unreal Engine мюзикл был создан всего за 18 месяцев. Компания получила продукт голливудского качества, оставила за собой права на него для YouTube, а права на его премиальное вещание одновременно продала платформам Netflix, Peacock и Tubi. Похожие гибридные модели финансирования также предложили бренды Vinted (популярный международный онлайн-маркетплейс) или, например, Ferrero Rocher.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ И ТРАДИЦИОНННЫЕ ФРАНШИЗЫ

Другим важным коммерческим трендом остается сегмент микродрам. После первого закрытого саммита лидеров направления Global Microdrama and Vertical Leaders’ Summit, прошедшего в рамках MIPCOM 2026, развивающийся формат окончательно можно считать полноценным локомотивом индустрии развлечений. Проекты от платформ ReelShort, Holywater, NetShort, TikTok стали объектом охоты для байеров. В сегмент устремились и новые игроки – например, был презентован проект кулинарного вертикального сериала Finding Jamie от Джейми Оливера и Life360. Эксперты прогнозируют взрывной рост доходов от формата на международном рынке, что делает его обязательным элементом портфеля для любого крупного сейлз-агента. В то же время внутри самого сегмента идет активная дискуссия. Сэмми Хао, глава отдела развития талантов ReelShort, предостерегла индустрию от тренда на чрезмерное удорожание производства вертикального контента. По ее мнению, вливание больших бюджетов в микродрамы зачастую нарушает их экономику. Мобильной аудитории важны скорость и чистая эмоция, а не дорогие спецэффекты.

«По итогам MIPCOM среди основных международных трендов я бы выделила стремление онлайнплатформ к финансовой эффективности всеми средствами, вертикализацию зрительского смотрения, а также повышенный интерес традиционных вещателей к блогерскому контенту и самим креаторам, – подводит итоги форума эксперт по международной дистрибуции, генеральный директор компании «СМФ Кино» Катерина Пшеницына. – Большинство крупных мировых онлайн-платформ уже запустили или находятся в процессе запуска вертикальных версий и разработки отдельной контентной линейки для них. В ближайший год нас ждет разнообразие жанров и форматов вертикального контента, от реалити до анимации и хоррора. А также более продуманные кросс-платформенные стратегии запуска традиционных шоу и их вертикальных ответвлений – спиноффы, приквелы и так далее. Говоря о вертикальном, формат микродрамы остается большим мировым трендом, но фокус смещается на произведенные искусственным интеллектом форматы, а в модели монетизации часто присутствуют бренд-интеграции. Меня поразила статистика Omdia о том, что практически половина зрителей, смотрящих ТВ или онлайн-кинотеатр, параллельно смотрят видео в телефоне. Естественно, в таких условиях вещатели стремятся наладить контакт со зрителем во всех средах – горизонтальной и вертикальной». Как указывает эксперт, Netflix, Disney и Amazon активно подписывают крупных блогеров, получая их библиотеку в подписку и разрабатывая с ними оригинальные шоу. По данным Ampere Analysis, количество таких сделок в 2026 году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2025-м, а одним из недавних примеров служит сделка Disney+ с Like Nastya.

На фоне роста роли ИИ, а также спроса на микродрамы производители традиционного контента делают безопасную ставку, предлагая перезапуски культовых IP и проверенные проекты в хорошо знакомых жанрах. Самым нашумевшим тайтлом телерынка стал масштабный перезапуск легендарной франшизы 90-х «Спасатели Малибу» (Fox/Fremantle). Проект привлек колоссальное внимание международных закупщиков за счет культового статуса бренда и привезенных на Лазурный берег звезд сериала, Стивена Амелла и Брукс Надер. Среди прочего интерес вызвали шпионский триллер «Агентство» (The Agency) с Майклом Фассбендером, Ричардом Гиром и Джеффри Райтом от Paramount+ и Showtime (продюсируемый Джорджем Клуни американский ремейк культового французского проекта «Бюро легенд»), а также «Половина человека» (Half Man), мрачная психологическая драма для BBC/HBO от Ричарда Гэдда, создателя хита «Олененок».

«Один из моих главных выводов по итогу рынка: в плюсе останется тот, кто сумел развить IP, влюбить зрителя в персонажей и вселенную. Монетизировать контент через продажи традиционным медиа и по рекламной модели становится все сложнее, а произвести контент – все дешевле благодаря внедрению компаниями ИИ-пайплайнов, – рассуждает Катерина Пшеницына. – На фоне этих факторов особенно важной становится монетизация через неконтентные каналы, такие как мерчендайзинг и офлайн, а она доступна только для сильных узнаваемых IP. Запуск сериала по Гарри Поттеру, например, аналитики на MIP приравняли по масштабу влияния на индустрию к слиянию Warner и Paramount. Что это, как не сила бренда?»

Генеральный директор Art Pictures Distribution (входит в Национальную Медиа Группу) Анастасия Корчагина отмечает, что MIPCOM все еще остается прежде всего рынком телевизионного контента и различных форматов. Большой фокус делается на реалити-шоу и дейтинг-шоу, проекты с соревновательной механикой и успешные международные франшизы, для которых продолжают снимать новые сезоны. Например, такие форматы, как «Форт Боярд». Еще одна заметная тенденция, по мнению эксперта, – сокращение продолжительности сериалов. Латиноамериканские производители, в том числе Televisa и Globo, все чаще обращаются к более коротким форматам сериалов, на 20–30 эпизодов вместо традиционных длинных теленовелл. Наконец, усиливается международное сотрудничество между производителями из разных стран и появляются все новые коллаборации. Недавно, например, Турция начала активно сотрудничать с Латинской Америкой: компания Madd приобрела у Globo права на формат Avenida Brasil для создания собственной, турецкой версии.

«Среди наиболее востребованных жанров в ближайшие годы, на мой взгляд, останутся мелодрама и драма. Они по-прежнему занимают значительную долю сериального производства, например, в Латинской Америке и Турции, и сохраняют широкую международную аудиторию, – считает Анастасия Корчагина. – В сегменте развлекательного контента перспективными остаются соревновательные форматы – competition shows. Такие проекты, как наш «Суперниндзя», например, востребованы во всех странах. В целом у каждой страны есть своя специфика потребления: например, в Израиле и Аргентине предпочитают ток-шоу, в Британии – дейтинг-шоу и так далее. Поэтому для международной дистрибуции важно учитывать не только глобальные тенденции, но и специфику конкретных территорий. Успешная стратегия предполагает сочетание универсальных форматов с возможностью их адаптации под локальные запросы».

По итогам MIPJunior глава Art Pictures Distribution выделяет несколько ключевых тенденций. «Несмотря на сокращение финансирования со стороны ТВ-вещателей по всему миру, они остаются основным источником инвестиций в новые анимационные проекты. Меняется и подход к монетизации анимации: хостинги и социальные сети прежде всего помогают сформировать аудиторию и узнаваемость проекта, тогда как основной коммерческий потенциал реализуется при дальнейшей продаже контента на ТВ и другие площадки, – сообщает Анастасия Корчагина. – В этих условиях особенно важны кросс-платформенность, адаптация контента под разные форматы и наличие материалов для продвижения в цифровой среде. Также важно отметить, что контент изначально создается для нескольких платформ: дети перемещаются между телевизором, стримингом, YouTube, короткими видео и социальными сетями. Поэтому все меньше смысла разрабатывать сериал исключительно как телевизионный продукт, а затем думать, как адаптировать его для остальных каналов». На MIPJunior 2026 этот вопрос обсуждался в рамках темы Build for Scrollers – создание контента для аудитории, которая привыкла быстро переключаться между видео.

По оценке директора MIPCOM Люси Смит, рынок 2026 года зафиксировал наступление новой стадии развития индустрии. По ее мнению, изначальный хайп вокруг ИИ, а также цифровых платформ наконец трансформировался в эффективные бизнесинструменты. Соответственно, сегодня побеждают те, кто умеет сочетать классическое сценарное мастерство с гибкими цифровыми форматами, автоматизацией процессов и новыми моделями финансирования. «Консолидация меняет традиционный ландшафт индустрии развлечений, и в то же время продакшны, бренды, технологические компании и цифровые платформы становятся ключевыми игроками экономики производства контента, привнося на рынок новые развлечения, новые источники инвестиций, новую аудиторию и новые способы ведения бизнеса. Вертикальное повествование и микродрамы бросают вызов устоявшимся медиаформатам, а ИИ трансформирует способы создания контента. Но самое интересное – что индустрия использует эти перемены, и они происходят здесь, на MIPCOM Cannes», – подчеркнула Люси Смит.

Организаторы уже определили даты проведения в следующем году. MIPCOM Cannes вновь пройдет на набережной Круазетт с 18 по 21 октября 2027 года.

Фото: официальный сайт MIPCOM

11.11.2026 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская