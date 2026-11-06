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Сенат Италии одобрил реформу кинематографической отрасли

Автор: БК

6 ноября 2026

Отмечается, что документ был принят единогласно

Власти Италии пересмотрят систему господдержки кино: сенат страны одобрил закон о реформировании кино- и аудиовизуальной отрасли. Отмечается, что документ был принят единогласно.

Реформа предусматривает создание Форума кино и аудиовизуальной индустрии, который заменит Высший совет по кинематографии и аудиовизуальному сектору и будет заниматься консультациями и мониторингом государственной политики в отрасли.

Новое Агентство кино и аудиовизуальной индустрии получит административные функции, которые сейчас выполняет Министерство культуры Италии, а также организационную, финансовую и управленческую самостоятельность. За Минкультуры, в свою очередь, сохранятся определение государственной политики, стратегический надзор и инспекционный контроль.

Правительство получит полномочия пересмотреть систему финансирования отрасли, включая автоматические и выборочные субсидии, налоговые льготы и безвозмездные гранты. Среди предусмотренных изменений – трехлетнее планирование, упрощение процедур и установление сроков предоставления господдержки, а также усиление контроля за расходованием бюджетных средств.

Фото: Magnific

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