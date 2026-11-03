Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей

Приз за лучший анимационный фильм в полнометражном конкурсе получила китайская лента «История огня»

2 ноября в Москве завершился 20-й международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов».

Приз за лучший анимационный фильм в полнометражном конкурсе получила китайская лента ИСТОРИЯ ОГНЯ Ли Вэньюя. Гран-при в международной короткометражной секции был удостоен французский фильм «Смирение бога» Жослин Шарля. Главный приз российского конкурса короткометражных картин достался «Девочке и шершню» Дуси Геллер.

Международный конкурс полнометражных анимационных фильмов

• Приз за лучший полнометражный анимационный фильм – ИСТОРИЯ ОГНЯ, реж. Ли Вэньюй (Китай)

• Специальный приз жюри «За оригинальное и образное прочтение темы обретения себя» – СУКИН СЫН, реж. Эрика Роша Сантос, Отто Герра, Таня Аная, Савиу Лейти (Бразилия)

• Специальное упоминание жюри «За красочное отображение суровой реальности» – КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ, реж. Завен Наджар (Франция, Бельгия, Люксембург, Канада, США, Саудовская Аравия)

• Диплом жюри «За умелое сочетание традиций и юмора» – МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД, реж. Юй Шуй (Китай)

Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов

• Гран-при за лучший анимационный фильм – «Смирение бога», реж. Жослин Шарль (Франция)

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм – «Это даже может быть правдой», реж. Яэль Бонн (Израиль)

• Приз за лучший анимационный фильм для детей – «Коротышки из коробка – Дикие штучки», реж. Геза М. Тот (Венгрия)

• Специальный приз жюри «За оптимистический взгляд и возможность быть услышанным» – «Четыре остановки», реж. Елизавета Хломова (Россия)

• Специальное упоминание жюри «За любовь, превосходящую время» – «Нечто божественное», реж. Мелоди Булисьер, Богдан Стаматин (Франция)

• Специальное упоминание жюри «За поэтический взгляд на сложность детско-родительских отношений» – «Сяо Сюэ», реж. Чэнь Си (Китай)

• Специальное упоминание жюри «За способность тонко чувствовать связь между людьми и временем» – «Гора гора», реж. Бен Тан Кайсян, Грейс Чу Лицин (Сингапур)

• Диплом жюри «За межвидовую солидарность» – «Полное гнездо», реж. Елена Вальф (Германия, Хорватия)

Российский национальный конкурс короткометражных анимационных фильмов

• Приз за лучший короткометражный анимационный фильм – «Девочка и шершень», реж. Дуся Геллер

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм – «А может быть у них там…», реж. Анна Донскова

• Приз за лучший анимационный фильм для детей – «Вода буль-буль», реж. Юрий Томилов

• Специальный приз жюри «За тонкость, изящество и мастерство» – «Сила трения», реж. Анна Любимцева

• Специальное упоминание жюри «За ясное воплощение темной истории» – «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина

• Специальное упоминание жюри «За исполнение желаний» – «Мечта знает дорогу», реж. Юра Богуславский, Венера Казарова, Гульнара Низамиева, Платон Белуков, Александр Демьяненко, Катя Вдовина, Егор Чистяков, Аня Крискевич, Олег Старко, Юлия Важова, Алиса Шадрина, Полина Волкова, Мариам Геворгян, Ульяна Пядушкина, Улья Лаврен, Полина Агаркова, Торфи Эхласи, Саша Кузьмичев, Ануш Гургенян, Лена Дерунц, Аня Кичигина, Анна Каракосян, Лена Ленчукова, Вероника Кабанова, Лера Никулина, Синий Карандаш, Элси Чжао, Даниил Кошкин, Амалья Кошкина, Хайк Газарян, Давит Петросян, Ирина Немич, Влада MV Picture, Кирилл Кукушкин, Виген Аракелян, Катя Клитончик, Катя Медведева, Сепиде Фаллах, Марго Вишневская, Саша Деева, Лиана Геворкян, Ася Киселева, Гоар Назарян, Светлана Макеева, Мари Ишханян, Хелия Собхгол, Наташа Демьяненко, Ани Ману, Ангелина Землянова, Арсен Мурадян, Лили Меграбян, Катя Вата, Саша Королева, Кристина Сабенова, Алена Воронина, Евгения Маркова, Василиса Кремер, Кристофер Рэйнбоу, Наре Галамкарян, Инессa Киришян, Элиза Олькиницкая, Александра Харитонова

• Диплом жюри «За освежающую мощь наива» – «Краш», реж. Анна Аладжикова

Специальные призы

• Приз критики – «12 дня», реж. Полина Бовкун (Россия)

• Приз дирекции – «Кошечка и Ежик», реж. Всеволод Булавкин (Россия)

• Приз за лучший дебют – «Девочка и шершень», реж. Дуся Геллер (Россия)

• Специальный приз телеканала 2×2 – «12 дня», реж. Полина Бовкун (Россия)

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ОГНЯ