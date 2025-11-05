top banner

Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей

Автор: БК

5 ноября 2025

Приз за лучший анимационный фильм в полнометражном конкурсе получила японская лента «Чао»

5 ноября в Москве завершился 19-й международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов».

Приз за лучший анимационный фильм в полнометражном конкурсе получила японская лента ЧАО Ясухиро Аоки. Гран-при в международной короткометражной секции был удостоен французский фильм «Ночные сапоги» Пьера-Люка Гранжона. Главный приз российского конкурса короткометражных картин достался «Сказке искорки» Анастасии Лис.

Международный конкурс полнометражных анимационных фильмов
• Приз за лучший полнометражный анимационный фильм — ЧАО, реж. Ясухиро Аоки (Япония)
• Специальный приз жюри за преодоление культурных различий через любовь, уважение и готовность услышать друг друга — МАЛЕНЬКАЯ АМЕЛИ И МЕТАФИЗИКА ТРУБ, реж. Майлис Валладе, Лиан-Чо Хан (Франция)
• Специальное упоминание жюри за непохожесть в истории, в персонажах, в ощущении времени — НЕПОКОЙ, реж. Леонид Шмельков (Россия)

Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов
• Гран-при за лучший анимационный фильм – «Ночные сапоги», реж. Пьер-Люк Гранжон (Франция)
• Приз за лучший студенческий анимационный фильм – «Городской дуэт», реж. Хунъюй Юэ (Китай)
• Приз за лучший анимационный фильм для детей – «Заноза в попе», реж. Елена Вальф (Германия, Хорватия)
• Специальный приз жюри – «Ночь в зоне отдыха», реж. Саки Мурамото (Япония)
• Специальное упоминание жюри за чувственную историю сближения противоположностей – «На расстоянии», реж. Юлия Войтова (Франция)
• Специальное упоминание жюри за освежающее новое звучание анимации – «Девочка, которая жила в туалете», реж. Субарна Даш (Индия)
• Специальное упоминание жюри за разговоры о важном со своим аппендиксом – «Зайчик», реж. Манси Махешвари (Великобритания)

Российский национальный конкурс короткометражных анимационных фильмов
• Приз за лучший анимационный фильм – «Сказка искорки», реж. Анастасия Лис
• Приз за лучший студенческий анимационный фильм – «Веселый парень», реж. Юлия Задарко
• Приз за лучший анимационный фильм для детей – «В животе змеи», реж. Иван Ханжин
• Специальный приз жюри за радость примирения и вновь обретенной близости – «Уроки плаванья», реж. Анна Исакова
• Специальное упоминание жюри за поэзию жизни, полную трагикомичных рифм – «Михалыч», реж. Вадим Иванов
• Специальное упоминание жюри за чувственные образы в бутылке молока – «Человек за шторой», реж. Иван Бондаренко
• Диплом за сладкую анимацию – «Влипли», реж. Карина Астахова
• Диплом за смелость рассказать тяжелую историю легким визуальным языком – «Про Соню», реж. Лиана Макарян
• Диплом за напоминание о важности не терять связь с миром вокруг себя – «Mute», реж. Маша Митяева

• Приз дирекции Большого фестиваля мультфильмов – «Аниметро», реж. Наталья Грофпель (Россия)
• Специальный приз телеканала 2х2 – «Правило 5 секунд», реж. Юра Богуславский, Гульнара Низамиева, Маша Ермолаева, Саша Харитонова, Василий Чирков, Полина Волкова, Катя Вдовина, Катя Клитончик, Катя Медведева, Лера Никулина, Анна Кичигина, Саша Деева, Гоар Саркисян, Лена Дерунц, Саша Кузьмичев, Виген Аракелян, Денис Кошкин, Тася Максимова, Егор Чистяков, Лиана Геворкян, Давид Петросян, Диана Дынина, Анна-Мария Черниговская, Наташа Демьяненко, Гоар Назарян, Ашхен Минасян, Настя Плетнева, Мариам Султанова, Алена Щербакова, Глеб Шишканов, Алексей Коротков (Россия, Армения)
• Приз критики – «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер (Россия)

Фото: кадр из фильма ЧАО

