Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

21 декабря 2025

«Руслан и Людмила», «Нюрнберг» с Расселом Кроу и две новинки от студии «ТРИТЭ»

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил даты трех больших релизов – исторической драмы РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (29 октября), приключенческой драмы КОРОЛЕВА АННА (11 февраля 2027 года) и сказки РУСЛАН И ЛЮДМИЛА (4 марта 2027 года). Компания также сдвинула релиз комедии ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ с Евгением Цыгановым с 5 на 26 февраля.

Также на 26 февраля «Экспонента Фильм» поставила китайский боевик ИП МАН. БИТВА КЛАНОВ.

«Парадиз» вернул в прокатную сетку мультфильм ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО, который теперь должен выйти 7 мая.

World Pictures анонсировал дату выхода исторического триллера НЮРНБЕРГ. Лента с Расселом Кроу в главной роли дебютирует на российских экранах 12 марта. Хоррор THE HOLY BOY и триллер ГУРУ поменялись местами – теперь они выйдут 5 и 19 марта соответственно. Семейное фэнтези НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС переместилось с 15 января на 5 февраля, а фильм ужасов НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ – с 27 на 26 февраля.

TenLetters заявил три новых проекта – ДЖЕСТЕР 2 (1 января), ФАНТОМ УБИЙЦЫ (12 февраля) и АРНИ И БАРН (1 октября). Мультфильм КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ временно выбыл из графика, его релиз был намечен на 19 февраля.

Также 22 января в прокат выйдет отечественная лента ШКОЛА БАБЫ ЯГИ.

Фото: кадр со съемок фильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

