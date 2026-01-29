top banner

Кинорынок AFM объявил даты проведения в 2026 году

Автор: Илья Кувшинов

29 января 2026

Мероприятие вновь состоится в Лос-Анджелесе

Организаторы крупнейшего кинорынка American Film Market (AFM) сообщили, что в этом году он состоится в Лос-Анджелесе с 10 по 15 ноября.

Местом проведения вновь станет отель Fairmont Century Plaza в районе Сенчери-Сити.

Отмечается, что регистрация для байеров и посетителей откроется в июне.  

