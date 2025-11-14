top banner

Режиссер «Айты» готовит фолк-хоррор в копродукции с США

Автор: Илья Кувшинов

14 ноября 2025

Фестивальная премьера Thaw запланирована на конец 2026-го – начало 2027-го года

На American Film Market (AFM) состоялось подписание соглашения между киностудией «Сайдам Барыл» и компанией Argentic Productions о совместном производстве фильма THAW – фолк-хоррора от режиссера АЙТЫ Степана Бурнашева. Об этом сообщает Variety.

В центре повествования – американский режиссер, который приезжает в отдаленную якутскую деревню ради исследования таяния вечной мерзлоты и оказывается втянут в ритуал посвящения местной девушки-подростка в шаманы.

Отмечается, что THAW должен стать первой копродукцией в области игрового кино между якутской и американскими кинокомпаниями. Продюсеры рассчитывают собрать международный актерский состав и съемочную группу. Фестивальная премьера фильма предварительно запланирована на конец 2026-го – начало 2027-го года.

Напомним, что недавно Бурнашев завершил в Малайзии съемки инди-триллера ПЕНТХАУС, главные роли в котором исполнили Содзи Араи («Полиция Токио») и Ирина Михайлова (НАША ЗИМА).

Фото: пресс-служба проекта

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 ноября 2025 года
Подробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Подробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»
Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии
Подробнее
Стартовал международный этап Студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контента
Подробнее
Нижняя палата парламента Казахстана одобрила запрет пропаганды ЛГБТ
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 ноября
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иллюзия обмана 3» показала лучший результат после ухода мейджоров
Подробнее
Официальная касса России: день единства с мамой
Подробнее
В Москве прошла презентация «Кинопоиска»
Подробнее

Новости по теме

Режиссер «Ники» снимет триллер с Нуми Рапас
Подробнее
Гийом Кане и Ромен Дюриc сыграют в новой экранизации «Фантомаса»
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Сборы якутского кино с начала 2025 года стали рекордными для региона
Подробнее
Кинорынок AFM вернется в Лос-Анджелес
Подробнее