Режиссер «Айты» готовит фолк-хоррор в копродукции с США

Фестивальная премьера Thaw запланирована на конец 2026-го – начало 2027-го года

На American Film Market (AFM) состоялось подписание соглашения между киностудией «Сайдам Барыл» и компанией Argentic Productions о совместном производстве фильма THAW – фолк-хоррора от режиссера АЙТЫ Степана Бурнашева. Об этом сообщает Variety.

В центре повествования – американский режиссер, который приезжает в отдаленную якутскую деревню ради исследования таяния вечной мерзлоты и оказывается втянут в ритуал посвящения местной девушки-подростка в шаманы.

Отмечается, что THAW должен стать первой копродукцией в области игрового кино между якутской и американскими кинокомпаниями. Продюсеры рассчитывают собрать международный актерский состав и съемочную группу. Фестивальная премьера фильма предварительно запланирована на конец 2026-го – начало 2027-го года.

Напомним, что недавно Бурнашев завершил в Малайзии съемки инди-триллера ПЕНТХАУС, главные роли в котором исполнили Содзи Араи («Полиция Токио») и Ирина Михайлова (НАША ЗИМА).

Фото: пресс-служба проекта