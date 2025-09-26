top banner

В Якутии введут систему кинорибейтов

Автор: Илья Кувшинов

26 сентября 2025

Об этом заявил глава Республики Саха Айсен Николаев

Власти Республики Саха планируют ввести систему рибейтов для организаций кинематографии. Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава региона Айсен Николаев.

«Мы планируем запустить в Якутии систему рибейтов для кинопроизводителей. Причем сделать это даже раньше, чем введем в эксплуатацию наш будущий кинопавильон. Для нас важно, чтобы рибейты стали дополнительным инструментом поддержки – они помогут привлечь в республику новые проекты, расширить возможности наших кинематографистов и укрепить позиции Якутии как одного из центров российского кино», – рассказал он.

Николаев отметил, что программа предоставления субсидий не станет основной мерой поддержки кинопроизводителей.

Глава республики также напомнил, что за минувшие шесть лет кинематографисты из Якутии получили более 280 наград на международных и российских фестивалях, а само якутское кино стало узнаваемым брендом.

Фото: кадр cо съемок фильма БУГУН-БЫЛЫР III

