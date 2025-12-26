top banner

Premier подвел итоги 2025 года

Автор: БК

26 декабря 2025

Главным хитом платформы стал иронический детектив «Подслушано в Рыбинске»

Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги смотрения в уходящем году – какие сериалы стали хитами, что пользователи смотрели часами напролет и за какими актерами следили.

Главным хитом платформы стал иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым. Второе место досталось комедии «Олдскул» с Марией Ароновой, а третье – комедии «Жуки». Также в топ-5 попали «Хутор» и «Телохранители».

Самым популярным полнометражным проектом у зрителей Premier стала комедия БРАТЬЯ с Денисом Дороховым и Филиппом Киркоровым. Почетное серебро ушло оригинальной комедии онлайн-кинотеатра СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ с Гошей Куценко и Анной Михалковой, а бронза – комедии АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ.

Если говорить о сериалах, которые пользователи смотрели в 2025 году «запоем», переходя от одной серии к другой часами напролет, то лидером здесь оказалась комедия «Жуки». Также в почетной пятерке – «Невский», «Полицейский с Рублевки», «Праздники» и «Реальные пацаны».

Самым востребованным актером для зрителей Premier стал Юра Борисов – сериалы и фильмы с ним чаще всего искали на стриминге в этом году. Второе место досталось Сергею Бурунову, а третье – Тимофею Трибунцеву. Среди актрис пользователи платформы чаще всего искали Юлию Хлынину. На втором месте по уровню популярности оказалась актриса Полина Гухман, а третье место заняла Мария Аронова.

Топ-сериалы 2025 года на Premier
• «Подслушано в Рыбинске»
• «Олдскул»
• «Жуки»
• «Хутор» 
• «Телохранители»
• «Сеструха»
• «Тайга»
• «Патриот»
• «Бедные смеются богатые плачут» 
• «СашаТаня»

Топ оригинальных сериалов 2025 года на Premier
• «Подслушано в Рыбинске»
• «Олдскул»
• «Хутор» 
• «Тайга»
• «Таганрог» 
• «Зверобой – 2» 
• «Чудо»
• «Дорогой Вилли» 

Топ фильмов 2025 года на Premier
• БРАТЬЯ
• СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ
• АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
• ТЕЩА
• ПРАЗДНИКИ
• КРАКЕН
• НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
• ЕЛКИ
• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
• ЗЯТЬ

Топ шоу 2025 года на Premier
• «Большие девочки»
• «Однажды в России»
• «Четыре свадьбы» 
• «Звезды под капельницей»
• «Мастер игры» 
• «Звезды в джунглях. Карибский сезон» 
• «Ставка на любовь» 
• «Музыкальная интуиция» 
• «Битва шефов» 
• «Новые пацанки»

Фото: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря
Подробнее
Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второй
Подробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
Подробнее
Сердце сходит с ума: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2025 года
Подробнее
Касса России: «Елки 12» возглавили прокат
Подробнее
«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиян
Подробнее
Okko подвел итоги 2025 года
Подробнее
Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»
Подробнее
Чебурашка над пропастью: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Сериал «Ландыши» может получить третий сезон
Подробнее
Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера музыкальной сказки «Буратино»
Подробнее
Сборы якутского кино в 2025 году стали рекордными для региона
Подробнее

Новости по теме

Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона
Подробнее
Количество просмотров сериала «Олдскул» за первую неделю превысило 10 млн
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая
Подробнее
В Premier и Rutube провели ряд назначений на руководящие должности
Подробнее