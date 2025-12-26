Premier подвел итоги 2025 года

Главным хитом платформы стал иронический детектив «Подслушано в Рыбинске»

Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги смотрения в уходящем году – какие сериалы стали хитами, что пользователи смотрели часами напролет и за какими актерами следили.

Главным хитом платформы стал иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым. Второе место досталось комедии «Олдскул» с Марией Ароновой, а третье – комедии «Жуки». Также в топ-5 попали «Хутор» и «Телохранители».

Самым популярным полнометражным проектом у зрителей Premier стала комедия БРАТЬЯ с Денисом Дороховым и Филиппом Киркоровым. Почетное серебро ушло оригинальной комедии онлайн-кинотеатра СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ с Гошей Куценко и Анной Михалковой, а бронза – комедии АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ.

Если говорить о сериалах, которые пользователи смотрели в 2025 году «запоем», переходя от одной серии к другой часами напролет, то лидером здесь оказалась комедия «Жуки». Также в почетной пятерке – «Невский», «Полицейский с Рублевки», «Праздники» и «Реальные пацаны».

Самым востребованным актером для зрителей Premier стал Юра Борисов – сериалы и фильмы с ним чаще всего искали на стриминге в этом году. Второе место досталось Сергею Бурунову, а третье – Тимофею Трибунцеву. Среди актрис пользователи платформы чаще всего искали Юлию Хлынину. На втором месте по уровню популярности оказалась актриса Полина Гухман, а третье место заняла Мария Аронова.

Топ-сериалы 2025 года на Premier

• «Подслушано в Рыбинске»

• «Олдскул»

• «Жуки»

• «Хутор»

• «Телохранители»

• «Сеструха»

• «Тайга»

• «Патриот»

• «Бедные смеются богатые плачут»

• «СашаТаня»

Топ оригинальных сериалов 2025 года на Premier

• «Подслушано в Рыбинске»

• «Олдскул»

• «Хутор»

• «Тайга»

• «Таганрог»

• «Зверобой – 2»

• «Чудо»

• «Дорогой Вилли»

Топ фильмов 2025 года на Premier

• БРАТЬЯ

• СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ

• АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ

• ТЕЩА

• ПРАЗДНИКИ

• КРАКЕН

• НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА

• ЕЛКИ

• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

• ЗЯТЬ

Топ шоу 2025 года на Premier

• «Большие девочки»

• «Однажды в России»

• «Четыре свадьбы»

• «Звезды под капельницей»

• «Мастер игры»

• «Звезды в джунглях. Карибский сезон»

• «Ставка на любовь»

• «Музыкальная интуиция»

• «Битва шефов»

• «Новые пацанки»

Фото: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»