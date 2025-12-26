Premier подвел итоги 2025 года
Главным хитом платформы стал иронический детектив «Подслушано в Рыбинске»
Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги смотрения в уходящем году – какие сериалы стали хитами, что пользователи смотрели часами напролет и за какими актерами следили.
Главным хитом платформы стал иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым. Второе место досталось комедии «Олдскул» с Марией Ароновой, а третье – комедии «Жуки». Также в топ-5 попали «Хутор» и «Телохранители».
Самым популярным полнометражным проектом у зрителей Premier стала комедия БРАТЬЯ с Денисом Дороховым и Филиппом Киркоровым. Почетное серебро ушло оригинальной комедии онлайн-кинотеатра СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ с Гошей Куценко и Анной Михалковой, а бронза – комедии АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ.
Если говорить о сериалах, которые пользователи смотрели в 2025 году «запоем», переходя от одной серии к другой часами напролет, то лидером здесь оказалась комедия «Жуки». Также в почетной пятерке – «Невский», «Полицейский с Рублевки», «Праздники» и «Реальные пацаны».
Самым востребованным актером для зрителей Premier стал Юра Борисов – сериалы и фильмы с ним чаще всего искали на стриминге в этом году. Второе место досталось Сергею Бурунову, а третье – Тимофею Трибунцеву. Среди актрис пользователи платформы чаще всего искали Юлию Хлынину. На втором месте по уровню популярности оказалась актриса Полина Гухман, а третье место заняла Мария Аронова.
Топ-сериалы 2025 года на Premier
• «Подслушано в Рыбинске»
• «Олдскул»
• «Жуки»
• «Хутор»
• «Телохранители»
• «Сеструха»
• «Тайга»
• «Патриот»
• «Бедные смеются богатые плачут»
• «СашаТаня»
Топ оригинальных сериалов 2025 года на Premier
• «Подслушано в Рыбинске»
• «Олдскул»
• «Хутор»
• «Тайга»
• «Таганрог»
• «Зверобой – 2»
• «Чудо»
• «Дорогой Вилли»
Топ фильмов 2025 года на Premier
• БРАТЬЯ
• СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ
• АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
• ТЕЩА
• ПРАЗДНИКИ
• КРАКЕН
• НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
• ЕЛКИ
• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
• ЗЯТЬ
Топ шоу 2025 года на Premier
• «Большие девочки»
• «Однажды в России»
• «Четыре свадьбы»
• «Звезды под капельницей»
• «Мастер игры»
• «Звезды в джунглях. Карибский сезон»
• «Ставка на любовь»
• «Музыкальная интуиция»
• «Битва шефов»
• «Новые пацанки»
Фото: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»