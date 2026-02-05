YouTube обогнал Netflix по выручке за 2025 год
Автор: Илья Кувшинов
5 февраля 2026
Доход видеоплатформы превысил $60 млрд
Медиахолдинг Alphabet, управляющий YouTube, сообщил, что выручка видеосервиса в 2025 году (включая доходы от подписок и рекламы) превысила $60 млрд. Отмечается, что компания впервые опубликовала данные об общих показателях своей платформы.
Таким образом, по выручке YouTube смог обогнать стримингового гиганта Netflix – по итогам прошлого года сервис под руководством Теда Сарандоса смог привлечь $45,18 млрд.
Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи также заявил, что в настоящее время у компании насчитывается более 325 млн платных подписок на разные сервисы, включая YouTube Premium, YouTube TV и Google One.
Самое читаемое
В Москве состоялась премьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой БузовойПодробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январеПодробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 годПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 годаПодробнее
КИОН рассказал о новинках февраляПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраляПодробнее
Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительствеПодробнее
Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 годПодробнее
Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках февраляПодробнее
Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе прокатаПодробнее
Okko рассказал о новинках февраляПодробнее
Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»Подробнее
Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу ДапкунайтеПодробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»Подробнее
Боб Айгер может покинуть Disney раньше назначенного срокаПодробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
Касса России: сиквел «Гренландии» стартовал с четвертой строчкиПодробнее
«НМГ Кинопрокат» вернулся в тройку лидеров по итогам 2025 годаПодробнее
«Кинопоиск», «Иви» и «Билайн» оштрафованы за ЛГБТ*-пропаганду в сериале «Галгос»Подробнее
Новости по теме
«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в РоссииПодробнее
YouTube может приобрести права на трансляцию премии «Оскар»Подробнее
В Госдуме назвали условия для восстановления работы YouTubeПодробнее
Rutube и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в РоссииПодробнее
Аудитория YouTube продолжила снижаться после замедления платформы в РоссииПодробнее