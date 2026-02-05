top banner

YouTube обогнал Netflix по выручке за 2025 год

Автор: Илья Кувшинов

5 февраля 2026

Доход видеоплатформы превысил $60 млрд

Медиахолдинг Alphabet, управляющий YouTube, сообщил, что выручка видеосервиса в 2025 году (включая доходы от подписок и рекламы) превысила $60 млрд. Отмечается, что компания впервые опубликовала данные об общих показателях своей платформы.

Таким образом, по выручке YouTube смог обогнать стримингового гиганта Netflix – по итогам прошлого года сервис под руководством Теда Сарандоса смог привлечь $45,18 млрд.

Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи также заявил, что в настоящее время у компании насчитывается более 325 млн платных подписок на разные сервисы, включая YouTube Premium, YouTube TV и Google One.

