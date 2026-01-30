Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу Дапкунайте
Автор: БК
30 января 2026
Решение было принято по итогам прошедшего в январе съезда
Союз кинематографистов России по итогам прошедшего в январе съезда принял решение об исключении из состава cеми человек.
Среди них оказались продюсеры Александр Роднянский*, Анастасия Павлович, актеры Ингеборга Дапкунайте, Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, а также режиссеры Аркадий Коган и Ульяна Шилкина.
В постановлении отмечается, что Дапкунайте и Роднянского* исключили из организации «за многолетнюю неуплату членских взносов».
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
Самое читаемое
«Приключения поросенка Фунтика» станут игровым фильмомПодробнее
Касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло сереброПодробнее
Премия «Белый слон» назвала победителейПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 января 2026 годаПодробнее
Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2025 годПодробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в РоссииПодробнее
Приквел «Игры престолов» попал в топ-3 лучших стартов на HBO MaxПодробнее
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят будущее телевидения и рекламыПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» вновь оказался на вершинеПодробнее
Disney назовет преемника Боба Айгера уже в февралеПодробнее
Wink подвел итоги 2025 годаПодробнее
Касса России: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло бронзуПодробнее
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Дети перемен»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»Подробнее
Американская касса: новый фильм Тимура Бекмамбетова возглавил прокатПодробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTAПодробнее
Международная касса: третий «Аватар» показал самое резкое падение за все время прокатаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраляПодробнее
Классику Альфреда Хичкока переформатировали в микродрамуПодробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»Подробнее
Новости по теме
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов РоссииПодробнее
Союз кинематографистов планирует создать Фонд регионального киноПодробнее
Союз кинематографистов Петербурга попросил сменить руководство «Ленфильма»Подробнее
Кинематографисты договорились развивать кинопроизводство в КарелииПодробнее
На ММКФ проведут Питчинг дебютантов и обсудят региональное киноПодробнее