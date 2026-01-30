Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу Дапкунайте

Решение было принято по итогам прошедшего в январе съезда

Союз кинематографистов России по итогам прошедшего в январе съезда принял решение об исключении из состава cеми человек.

Среди них оказались продюсеры Александр Роднянский*, Анастасия Павлович, актеры Ингеборга Дапкунайте, Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, а также режиссеры Аркадий Коган и Ульяна Шилкина.

В постановлении отмечается, что Дапкунайте и Роднянского* исключили из организации «за многолетнюю неуплату членских взносов».

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.