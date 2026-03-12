top banner
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» вышла из состава АВК

Автор: БК

12 марта 2026

В сеть входят 69 кинотеатров и 563 кинозала

В Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) изменения – организацию покинула объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино». Об этом сообщил Cinemaplex со ссылкой на собственные источники.

БК связался с председателем АВК Алексеем Воронковым и с генеральным директором киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексеем Васясиным – оба спикера воздержались от комментариев.

Напомним, что «Синема Парк» и «Формула Кино» является крупнейшей киносетью в России – в нее входят 69 кинотеатров и 563 кинозала.

Фото: Freepik

