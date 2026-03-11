Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»

Кинотеатральный релиз намечен на 2028 год

Студия «Водород» приступила к разработке высокобюджетного масштабного проекта СЕРДЦЕ МОНСТРА, режиссером и продюсером которого выступит Александр Андрющенко (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД).

По сюжету, в начале прошлого века на территории Красноярского края упал тунгусский метеорит. Сто лет спустя в глубине сибирской тайги просыпается гигантский медведь – свирепый, одинокий и практически бессмертный – внеземная материя делает его тело способным к бесконечной регенерации.

Главной героиней картины станет Маша – юная девушка, выросшая без матери в сибирском городке. Когда вертолет с ее отцом терпит крушение во время научной экспедиции, Маша отправляется на поиски в тайгу и оказывается один на один с животным. Она ждет смерти, но вместо ярости в сердце медведя возникает теплота и сострадание – он чувствует ее боль, как свою. За монстром начинается охота, и девушка – единственная, кто не видит в медведе чудовище.

«Это эмоциональное и зрелищное приключенческое кино о человечности. Мы хотели соединить масштаб большого блокбастера и силу простой человеческой истории. В центре фильма – не голливудский монстр, а русский медведь, символ силы, духа и природы. Через этот образ мы говорим о страхе, сострадании и сердце, которое продолжает биться даже в тех, кого мир называет чудовищами. Для меня это история о русском характере – о тех, кто может казаться суровым и неприступным, но хранит внутри уязвимость, доброту и огромную способность чувствовать», – заявил Андрющенко.

Продюсерами фильма также выступят Федор Бондарчук и Денис Баглай (Art Pictures Studio), а за компьютерную графику будет отвечать студия Film Direction. Кинотеатральный релиз намечен на 2028 год.

Фото: «Водород»