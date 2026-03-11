top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»

Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»

Автор: Илья Кувшинов

11 марта 2026

Кинотеатральный релиз намечен на 2028 год

Студия «Водород» приступила к разработке высокобюджетного масштабного проекта СЕРДЦЕ МОНСТРА, режиссером и продюсером которого выступит Александр Андрющенко (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД).

По сюжету, в начале прошлого века на территории Красноярского края упал тунгусский метеорит. Сто лет спустя в глубине сибирской тайги просыпается гигантский медведь – свирепый, одинокий и практически бессмертный – внеземная материя делает его тело способным к бесконечной регенерации. 

Главной героиней картины станет Маша – юная девушка, выросшая без матери в сибирском городке. Когда вертолет с ее отцом терпит крушение во время научной экспедиции, Маша отправляется на поиски в тайгу и оказывается один на один с животным. Она ждет смерти, но вместо ярости в сердце медведя возникает теплота и сострадание – он чувствует ее боль, как свою. За монстром начинается охота, и девушка – единственная, кто не видит в медведе чудовище.

«Это эмоциональное и зрелищное приключенческое кино о человечности. Мы хотели соединить масштаб большого блокбастера и силу простой человеческой истории. В центре фильма – не голливудский монстр, а русский медведь, символ силы, духа и природы. Через этот образ мы говорим о страхе, сострадании и сердце, которое продолжает биться даже в тех, кого мир называет чудовищами. Для меня это история о русском характере – о тех, кто может казаться суровым и неприступным, но хранит внутри уязвимость, доброту и огромную способность чувствовать», – заявил Андрющенко.

Продюсерами фильма также выступят Федор Бондарчук и Денис Баглай (Art Pictures Studio), а за компьютерную графику будет отвечать студия Film Direction. Кинотеатральный релиз намечен на 2028 год.

Фото: «Водород»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 марта 2026 года
Подробнее
Мировая премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Новая теща» и «Царевна-лягушка 2» возглавили прокат
Подробнее
Страх и ненависть в Берлине
Подробнее
«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«ON Медиа» подвел итоги за четвертый квартал и весь 2025 год
Подробнее
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram и YouTube незаконным
Подробнее
Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Стала известна дата проведения и жюри Премии Художественного театра
Подробнее
Pixar работает над новой «Корпорацией монстров»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «На льду»
Подробнее
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров России объявила дату проведения профессиональной премии
Подробнее

Новости по теме

Четыре российских сериала выйдут на стримингах в Японии
Подробнее
Дилогия «Лед» получит продолжение
Подробнее
У Жоры Крыжовникова нет эксклюзивного контракта с Art Pictures
Подробнее
«Компания «Наше кино» грозит банкротством «Арт Пикчерс Студии»
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» купила 50% Art Pictures Studio
Подробнее