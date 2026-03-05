Мировая премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева может состояться на Каннском кинофестивале

Программа смотра будет объявлена 9 апреля

Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля сообщили о том, что программа грядущего смотра будет оглашена 9 апреля.

По информации французского издания Paris Match, одним из вероятных участников основного конкурса может стать новая работа Андрея Звягинцева МИНОТАВР. Картина рассказывает о директоре компании, готовящейся к масштабным сокращениям, который узнает, что у его жены роман с другим человеком. Главные роли в криминальной драме исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс.

Стоит отметить, что шансы проекта на попадание в конкурс действительно велики, потому что все полнометражные работы режиссера, начиная с ИЗГНАНИЯ, впервые были показаны в Каннах.

Также в числе вероятных претендентов на участие в основном конкурсе Канн издание называет триллер HER PRIVATE HELL Николаса Виндинга Рефна, черную комедию THE ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN Рубена Эстлунда, готический детектив JACK OF SPADES Джоэла Коэна и криминальную драму PARER TIGER Джеймса Грэя.

Помимо этого, вне конкурса на Лазурном берегу может состояться мировая премьера нового проекта Стивена Спилберга – научно-фантастической ленты ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ.

Фото: кадр из фильма МИНОТАВР