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В Каннах открывается 78-й международный кинофестиваль

Автор: Никита Никитин

13 мая 2025

Смотр пройдет с 13 по 24 мая

13 мая свою работу начинает 78-й Каннский кинофестиваль.

Жюри фестиваля этого года возглавила актриса Жюльетт Бинош. Вместе с ней участников основного конкурса будут судить актеры Холли Берри, Джереми Стронг, Альба Рорвахер, режиссеры Паял Кападиа, Дьедо Хамади, Карлос Рейгадас и Хон Сансу, а также писательница Лейла Слимани.

Фильмом открытия смотра в этом году станет картина ОСТАВЬ ОДИН ДЕНЬ Амели Боннин.

Поначалу было объявлено, что в основном конкурсе будут соревноваться 19 лент, однако вскоре в него были добавлены еще две картины. Ими стали триллер Линн Рэмси УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, а также драма ЖЕНЩИНА И РЕБЕНОК Саида Рустаи. В числе других участников основного конкурса – неовестерн ЭДДИНГТОН Ари Астера, драмеди НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера, криминальная комедия ФИНИКИЙСКИЙ ПЛАН Уэса Андерсона и другие ожидаемые картины.

В рамках секции «Полуночные показы» состоится премьера черной комедии Итана Коэна МИЛАЯ, НЕ НАДО! В конкурсе «Особый взгляд» будут представлены режиссерские дебюты Скарлетт Йохансcон и Харриса Дикинсона, а в числе специальных премьер фестиваля – документальный фильм про лидера группы U2 Боно и новая часть МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА. В свою очередь, драма Кирилла Серебренникова ИСЧЕЗНОВЕНИЕ будет показана в рамках секции Cannes Premiere.

Почетную награду за вклад в кинематограф на церемонии открытия вручат Роберту де Ниро

Отметим, что в этом году свое продолжение получила история с недовольством сотрудников Каннского кинофестиваля, которые входят в так называемый «Коллектив работников кинофестивалей». Работники смотра, а также кинорынка Marché du Film, параллельных секций «Двухнедельник режиссеров» и «Неделя критики» спустя год по-прежнему не включены в специальную французскую программу Intermittence de Spectacle. Данная программа затрагивает сотрудников индустрии развлечений, работающих по краткосрочным контрактам, однако ее условия все еще не распространяются на киносмотры. Эта ситуация год назад привела к небольшим демонстрациям на набережной Круазетт. 9 мая уже текущего года участники «Коллектива работников кинофестивалей» опубликовали открытое письмо, в котором вновь выразили свое недовольство и призвали к активным действиям в связи с отсутствием улучшений условий труда, повышения пособий по безработице и пенсий. 

Фото: официальный сайт смотра

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