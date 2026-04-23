Каннский кинофестиваль добавил еще один фильм в основной конкурс

Смотр пройдет пройдет с 12 по 23 мая

Организаторы Каннского кинофестиваля представили новых участников грядущего смотра.

Основной конкурс пополнился еще одной картиной – криминальной драмой БУМАЖНЫЙ ТИГР (Paper Tiger) Джеймса Грэя. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер. В центре повествования – два брата, стремящиеся к «американской мечте», но сталкивающиеся с угрозой со стороны русской мафии и жестокой реальностью, полной насилия и коррупции.

Сразу четыре проекта добавлены в конкурсную секцию «Особый взгляд». Наиболее заметным среди них выглядит хоррор ВИКТОРИАНСКАЯ ПСИХОПАТКА (Victorian Psycho) с Майкой Монро и Джейсоном Айзексом. В основе ленты – одноименный роман писательницы Вирджинии Фейто: по сюжету молодая гувернантка прибывает в отдаленную усадьбу и постепенно становится объектом нарастающих подозрений.

Кроме того, в рамках секции «Специальные показы» состоится премьера режиссерской работы Диего Луны – фильма ПЕПЕЛ (Ashes). Экранизация книги Бренды Наварро рассказывает о 21-летней Лусиле, которая вместе с братом переезжает в Испанию, чтобы воссоединиться с матерью.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

