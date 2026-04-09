Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
В основной конкурс попала новая работа Андрея Звягинцева «Минотавр»
Организаторы Каннского кинофестиваля представили программу грядущего смотра.
В числе участников основного конкурса – МИНОТАВР Андрея Звягинцева, РОДИНА Павла Павликовского, ФЬОРД Кристиана Мунджиу, НЕИЗВЕСТНАЯ Артура Харари и многое другое.
Среди внеконкурсных премьер – новая работа Николаса Виндинга Рефна, режиссерский дебют Джона Траволты, документальные фильмы Рона Ховарда, Стивена Содерберга и многое другое.
Фильмом открытия смотра станет ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕНЕРА Пьера Сальвадори.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.
Основной конкурс
• МИНОТАВР (Minotaur), реж. Андрей Звягинцев
• ВОЗЛЮБЛЕННАЯ (The Beloved), реж. Родриго Сорогойен
• МУЖЧИНА, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ (The Man I Love), реж. Айра Сакс
• РОДИНА (Fatherland), реж. Павел Павликовский
• МУЛЕН (Moulin), реж. Ласло Немеш
• НОЧНЫЕ ИСТОРИИ (Histoires de la Nuit), реж. Леа Мисиус
• ФЬОРД (Fjord), реж. Кристиан Мунджиу
• НАШЕ СПАСЕНИЕ (Histoires de la Nuit), реж. Эммануэль Марре
• НЕЖНЫЙ МОНСТР (Gentle Monster), реж. Мари Кротцер
• ЗАПИСКИ НАГИ (Nagi Notes), реж. Кодзи Фукада
• НАДЕЖДА (Hope), реж. На Хонджин
• БАРАШЕК В ЯЩИКЕ (Sheep in the Box), реж. Хирокадзу Корээда
• ГАРАНС (Garance), реж. Жанна Эрри
• НЕИЗВЕСТНАЯ (The Unknown), реж. Артур Харари
• ВНЕЗАПНО (Sudden), реж. Рюсукэ Хамагути
• ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СНОВ (The Dreamed Adventure), реж. Валеска Гризебах
• ТРУС (Coward), реж. Люкас Донт
• ЧЕРНЫЙ МЯЧ (La Bola Negra), реж. Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси
• ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (Parallel Stories), реж. Асгар Фархади
• ГОРЬКОЕ РОЖДЕСТВО (Bitter Christmas), реж. Педро Альмодовар
• ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ (A Woman’s Life), реж. Шарлин Буржуа-Таке
Фото: кадр из фильма МИНОТАВР