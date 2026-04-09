Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

9 апреля 2026

В основной конкурс попала новая работа Андрея Звягинцева «Минотавр»

Организаторы Каннского кинофестиваля представили программу грядущего смотра.

В числе участников основного конкурса – МИНОТАВР Андрея Звягинцева, РОДИНА Павла Павликовского, ФЬОРД Кристиана Мунджиу, НЕИЗВЕСТНАЯ Артура Харари и многое другое.

Среди внеконкурсных премьер – новая работа Николаса Виндинга Рефна, режиссерский дебют Джона Траволты, документальные фильмы Рона Ховарда, Стивена Содерберга и многое другое.

Фильмом открытия смотра станет ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕНЕРА Пьера Сальвадори.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Основной конкурс
МИНОТАВР (Minotaur), реж. Андрей Звягинцев
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ (The Beloved), реж. Родриго Сорогойен
МУЖЧИНА, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ (The Man I Love), реж. Айра Сакс
РОДИНА (Fatherland), реж. Павел Павликовский
МУЛЕН (Moulin), реж. Ласло Немеш
НОЧНЫЕ ИСТОРИИ (Histoires de la Nuit), реж. Леа Мисиус
ФЬОРД (Fjord), реж. Кристиан Мунджиу
НАШЕ СПАСЕНИЕ (Histoires de la Nuit), реж. Эммануэль Марре
НЕЖНЫЙ МОНСТР (Gentle Monster), реж. Мари Кротцер
ЗАПИСКИ НАГИ (Nagi Notes), реж. Кодзи Фукада
НАДЕЖДА (Hope), реж. На Хонджин
БАРАШЕК В ЯЩИКЕ (Sheep in the Box), реж. Хирокадзу Корээда
ГАРАНС (Garance), реж. Жанна Эрри
НЕИЗВЕСТНАЯ (The Unknown), реж. Артур Харари
ВНЕЗАПНО (Sudden), реж. Рюсукэ Хамагути
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СНОВ (The Dreamed Adventure), реж. Валеска Гризебах
ТРУС (Coward), реж. Люкас Донт
ЧЕРНЫЙ МЯЧ (La Bola Negra), реж. Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (Parallel Stories), реж. Асгар Фархади
ГОРЬКОЕ РОЖДЕСТВО (Bitter Christmas), реж. Педро Альмодовар
ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ (A Woman’s Life), реж. Шарлин Буржуа-Таке

Фото: кадр из фильма МИНОТАВР

