Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами

Соглашение рассчитано сразу на четыре года

На этот раз забастовки удалось избежать: Гильдия сценаристов Америки (WGA) достигла предварительной договоренности о заключении нового контракта со студиями и стримингами.

Отмечается, что четырехлетнее соглашение предусматривает многомилионный взнос на поддержание системы медицинского страхования сценаристов, меры защиты от искусственного интеллекта, а также повышение гонораров и роялти за стриминговые проекты.

По сообщению Deadline, переговоры с новым руководством Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) прошли в крайне дружественной атмосфере, что резко отличается от последних лет правления Кэрол Ломбардини, бывшей главы AMPTP – именно при ней случилась масштабная забастовка 2023 года.

