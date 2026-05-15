Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров в малых населенных пунктах
Автор: БК
15 мая 2026
Теперь заявки принимаются до 29 мая
Фонд кино объявил об увеличении срока приема заявок от организаций в малых населенных пунктах (до 50 тысяч человек), осуществляющих демонстрацию фильмов и претендующих на получение поддержки.
Площадки, которым требуется переоборудование, могут теперь подать заявки до 29 мая 2026 года.
Более детальная информация доступна на сайте фонда.
Фото: Фонд кино
