  Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров в малых населенных пунктах

Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров в малых населенных пунктах

Автор: БК

15 мая 2026

Теперь заявки принимаются до 29 мая

Фонд кино объявил об увеличении срока приема заявок от организаций в малых населенных пунктах (до 50 тысяч человек), осуществляющих демонстрацию фильмов и претендующих на получение поддержки.

Площадки, которым требуется переоборудование, могут теперь подать заявки до 29 мая 2026 года. 

Более детальная информация доступна на сайте фонда. 

Фото: Фонд кино

