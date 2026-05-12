top banner

В Каннах открывается 79-й международный кинофестиваль

Автор: БК

12 мая 2026

Смотр пройдет с 12 по 23 мая

Сегодня свою работу начинает 78-й Каннский кинофестиваль.

Жюри фестиваля этого года возглавил режиссер Пак Чхан Ук. Вместе с ней участников основного конкурса будут судить актеры Стеллан Скарсгард, Рут Негга, Исаак де Банколе и Деми Мур, режиссеры Хлоя Чжао, Диего Сеспедес, Лаура Вандел и драматург Пол Лаверти.

Фильмом открытия смотра в этом году станет картина ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕНЕРА Пьера Сальвадори.

В числе участников основного конкурса – РОДИНА Павла Павликовского, ФЬОРД Кристиана Мунджиу, ГОРЬКОЕ РОЖДЕСТВО Педро Альмодовара, МУЛЕН Ласло Немеша, БАРАШЕК В ЯЩИКЕ Хирокадзу Корээда, ВНЕЗАПНО Рюсукэ Хамагути, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ Асгара Фархади и многое другое. 

Также в конкурс вошла лента МИНОТАВР Андрея Звягинцева, а фильмом открытия секции «Двухнедельник режиссеров» стала новая работа Кантемира Балагова ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК. Главные роли в проекте исполнили Барри Кеоган, Райли Кио и Гарри Меллинг. Для Балагова это будет первая полнометражная работа на английском языке. 

Поначалу было объявлено, что в основном конкурсе будет соревноваться 21 лента, но вскоре главная программа пополнилась криминальной драмой БУМАЖНЫЙ ТИГР (Paper Tiger) Джеймса Грэя. Обновления удостоилась и вторая по значимости программа «Особый взгляд». В нее были добавлены сразу четыре проекта, наиболее заметным стал хоррор ПСИХОПАТКА с Майкой Монро и Джейсоном Айзексом, которую в России планирует выпустить компания «Вольга».

В числе ожидаемых премьер секции «Специальные показы» – режиссерская работа Диего Луны ПЕПЕЛ (Ashes). Среди внеконкурсных премьер смотра – новая работа Николаса Виндинга Рефна, режиссерский дебют Джона Траволты, документальные фильмы Рона Ховарда, Стивена Содерберга и многое другое. 

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф на церемонии открытия вручат новозеландскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Питеру Джексону. Также сообщалось, что аналогичная награда ожидает американскую актрису и певицу Барбру Стрейзанд, однако ее награждение запланировано на церемонию закрытия.

Фото: соцсети фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Американская касса: «Дьявол носит Prada 2» удержал лидерство, «Мортал Комбат 2» стартовал вторым
Подробнее
Еще один год: итоги 2025 года для онлайн-кинотеатров
Подробнее
Режиссер «Золотого дна» снимет новую версию «Курьера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая
Подробнее
Официальная касса России: прибыльное дело
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Шурале»
Подробнее
Трейлеры российских проектов вновь оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» может организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь»
Подробнее
«Проект «Конец света» стал самым популярным фильмом у пиратов в апреле
Подробнее
Пять фильмов ФПРК вышло на онлайн-платформах в Китае
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» вновь на вершине
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4-10 мая 2026 года
Подробнее
Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» сохранил статус лидера
Подробнее
Съемки второго сезона «Гарри Поттера» начнутся осенью
Подробнее
Кинематографисты выступили против реформы системы поддержки кино в Европе
Подробнее
Утвержден состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три года
Подробнее
Организаторы «Золотого глобуса» утвердили новые правила для премии
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» снова первый
Подробнее
«Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на территории Кинопарка
Подробнее