В Каннах открывается 79-й международный кинофестиваль

Смотр пройдет с 12 по 23 мая

Сегодня свою работу начинает 78-й Каннский кинофестиваль.

Жюри фестиваля этого года возглавил режиссер Пак Чхан Ук. Вместе с ней участников основного конкурса будут судить актеры Стеллан Скарсгард, Рут Негга, Исаак де Банколе и Деми Мур, режиссеры Хлоя Чжао, Диего Сеспедес, Лаура Вандел и драматург Пол Лаверти.

Фильмом открытия смотра в этом году станет картина ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕНЕРА Пьера Сальвадори.

В числе участников основного конкурса – РОДИНА Павла Павликовского, ФЬОРД Кристиана Мунджиу, ГОРЬКОЕ РОЖДЕСТВО Педро Альмодовара, МУЛЕН Ласло Немеша, БАРАШЕК В ЯЩИКЕ Хирокадзу Корээда, ВНЕЗАПНО Рюсукэ Хамагути, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ Асгара Фархади и многое другое.

Также в конкурс вошла лента МИНОТАВР Андрея Звягинцева, а фильмом открытия секции «Двухнедельник режиссеров» стала новая работа Кантемира Балагова ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК. Главные роли в проекте исполнили Барри Кеоган, Райли Кио и Гарри Меллинг. Для Балагова это будет первая полнометражная работа на английском языке.

Поначалу было объявлено, что в основном конкурсе будет соревноваться 21 лента, но вскоре главная программа пополнилась криминальной драмой БУМАЖНЫЙ ТИГР (Paper Tiger) Джеймса Грэя. Обновления удостоилась и вторая по значимости программа «Особый взгляд». В нее были добавлены сразу четыре проекта, наиболее заметным стал хоррор ПСИХОПАТКА с Майкой Монро и Джейсоном Айзексом, которую в России планирует выпустить компания «Вольга».

В числе ожидаемых премьер секции «Специальные показы» – режиссерская работа Диего Луны ПЕПЕЛ (Ashes). Среди внеконкурсных премьер смотра – новая работа Николаса Виндинга Рефна, режиссерский дебют Джона Траволты, документальные фильмы Рона Ховарда, Стивена Содерберга и многое другое.

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф на церемонии открытия вручат новозеландскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Питеру Джексону. Также сообщалось, что аналогичная награда ожидает американскую актрису и певицу Барбру Стрейзанд, однако ее награждение запланировано на церемонию закрытия.

