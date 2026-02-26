Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Смотр пройдет с 12 по 23 мая

Организаторы Каннского кинофестиваля назвали имя председателя жюри основного конкурса – почетную должность займет южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук.

«Кинотеатр – это темное место, где мы можем увидеть свет кино. Мы ограничиваем себя пределами зала, чтобы наши души могли освободиться через маленькое окошко того или иного фильма. Я с нетерпением жду того момента, когда окажусь закрыт в кинотеатре, чтобы смотреть и конкурсные картины и обсуждать их с коллегами по жюри – ведь это двойное добровольное ограничение свободы. В эпоху взаимной ненависти и разобщенности я считаю, что простой поход в кинотеатр, чтобы вместе посмотреть кино, является трогательным и универсальным выражением солидарности – особенно, когда наши дыхания и сердцебиения синхронизируются», – заявил постановщик.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Фото: кадр со съемок фильма МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ