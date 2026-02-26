top banner

Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2026

Смотр пройдет с 12 по 23 мая

Организаторы Каннского кинофестиваля назвали имя председателя жюри основного конкурса – почетную должность займет южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук.

«Кинотеатр – это темное место, где мы можем увидеть свет кино. Мы ограничиваем себя пределами зала, чтобы наши души могли освободиться через маленькое окошко того или иного фильма. Я с нетерпением жду того момента, когда окажусь закрыт в кинотеатре, чтобы смотреть и конкурсные картины и обсуждать их с коллегами по жюри – ведь это двойное добровольное ограничение свободы. В эпоху взаимной ненависти и разобщенности я считаю, что простой поход в кинотеатр, чтобы вместе посмотреть кино, является трогательным и универсальным выражением солидарности – особенно, когда наши дыхания и сердцебиения синхронизируются», – заявил постановщик.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Фото: кадр со съемок фильма МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start подвел итоги 2025 года
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Подробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Подробнее
Международная касса: все взоры обращены на Китай
Подробнее
Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Американская касса: старые лидеры – новые позиции
Подробнее

Новости по теме

Каннский кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
Роберт де Ниро получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
В Каннах открывается 78-й международный кинофестиваль
Подробнее
Каннский кинофестиваль объявил состав жюри
Подробнее
Объявлена программа 78-го Каннского кинофестиваля
Подробнее