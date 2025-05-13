Роберт Де Ниро получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

В Каннах открылся 78-й по счету кинофестиваль

14 мая состоялось открытие 78-го Каннского кинофестиваля. На церемонии открытия смотра почетная «Золотая пальмовая ветвь» была вручена Роберту Де Ниро. Награду за вклад в мировой кинематограф легендарному актеру вручил Леонардо ДиКаприо.

В речи, предшествующей вручению, ДиКаприо напомнил, что именно Де Ниро выбрал его в свои экранные партнеры для фильма ЖИЗНЬ ЭТОГО ПАРНЯ, тем самым предопределив профессиональную судьбу начинающего тогда актера на долгие годы вперед.

В свою очередь, сам Де Ниро, принимая награду, обрушился с критикой на последние инициативы президента США Дональда Трампа в области культуры, в том числе его предложения по введению стопроцентных пошлин на фильмы, произведенные за пределами страны. «Он сокращает финансирование культуры и гуманитарной сферы, в том числе планируя ввести заградительные пошлины на фильмы, произведенные за пределами США. Невозможно полностью оценить творчество, но, видимо, можно наложить на него финансовые ограничения. Это не только американская, но глобальная проблема», - подчеркнул легенда Голливуда.

В этом году исполняется 60 лет, как Роберт Де Ниро занимается актерской профессией. За этот период он неоднократно становился участником каннского конкурса, в том числе с фильмами ТАКСИСТ Мартина Скорсезе и ДВАДЦАТЫЙ ВЕК Бернардо Бертолуччи. За свою карьеру он также получил 9 номинаций на премию «Оскар», в последний раз – в прошлом году за участие в картине Мартина Скорсезе УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ, где главную роль исполнил как раз Леонардо ДиКаприо. Обладателем награды Американской киноакадемии он становился дважды – за роли в картинах КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2 и БЕШЕНЫЙ БЫК.

Церемония открытия фестиваля предшествовала мировой премьере фильма французской постановщицы Амели Боннен ОСТАВЬ ОДИН ДЕНЬ. Данная картина войдет в историю как первая дебютная режиссерская работа, ставшая фильмом открытия Канн.

Фото: соцсети фестиваля