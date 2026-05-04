Каннский кинофестиваль объявил состав жюри
Автор: Илья Кувшинов
4 мая 2026
Смотр пройдет с 12 по 23 мая
Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.
Обладателей «Золотой пальмовой ветви» в этот раз выберут актеры Деми Мур, Стеллан Скарсгард, Рут Негга, Исаак де Банколе, режиссеры Хлои Чжао, Диего Сеспедес, Лаура Вандел и драматург Пол Лаверти.
Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, режиссер Пак Чхан Ук.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.
Фото: соцсети фестиваля
