Каннский кинофестиваль объявил состав жюри

Автор: Илья Кувшинов

4 мая 2026

Смотр пройдет с 12 по 23 мая

Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.

Обладателей «Золотой пальмовой ветви» в этот раз выберут актеры Деми Мур, Стеллан Скарсгард, Рут Негга, Исаак де Банколе, режиссеры Хлои Чжао, Диего Сеспедес, Лаура Вандел и драматург Пол Лаверти.

Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, режиссер Пак Чхан Ук.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Фото: соцсети фестиваля

