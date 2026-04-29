67% россиян смотрят телевизор каждый день

Автор: Илья Кувшинов

29 апреля 2026

Об этом сообщается в исследовании «Авито»

«Авито» провело исследование, посвященное телесмотрению. В опросе приняли участие 10 тысяч граждан России.

Согласно ему, телевизор по-прежнему остается неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян: он есть в 94% домохозяйств, а 67% респондентов включают его ежедневно. Наиболее активной аудиторией остаются люди пенсионного возраста – среди них телевизор смотрят 80%, а также жители малых городов с населением до 100 тысяч человек (80%). В то же время среди молодежи от 18 до 24 лет интерес к традиционному просмотру заметно ниже: 11% признались, что практически не включают телевизор.

Лидирующие позиции в телеэфире занимают художественные фильмы и сериалы – их выбирают по 51% опрошенных. При этом женщины чаще отдают предпочтение сериалам (59% против 41% у мужчин). Третью строчку занимают новости и информационные программы (37%), особенно востребованные среди аудитории старше 65 лет. Кроме того, 27% респондентов используют телевизор как экран для просмотра контента стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров – чаще всего это люди в возрасте от 25 до 34 лет (34%).

Для большинства россиян (64%) телевизор остается основным устройством для просмотра фильмов. При этом каждый шестой (14%) предпочитает планшеты и смартфоны, а каждый десятый (11%) – ноутбуки.

Фото: Magnific

