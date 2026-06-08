«Мортал Комбат 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в мае

Сериальный чарт вновь возглавил супергеройский экшн «Пацаны»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в мае 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял боевик МОРТАЛ КОМБАТ 2. Вторая строчка досталась триллеру ВЕРШИНА с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном, а бронза ушла драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2.

На четвертое место опустился лидер прошлого месяца – фантастика ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». Замкнул пятерку норвежский экшн-хоррор КРАКЕН.

В топ-10 попал только один релиз, который был легально доступен в России онлайн в мае – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в мае вновь возглавил супергеройский экшн «Пацаны». Пятый и финальный сезон проекта стартовал на Prime Video 8 апреля. В тройке лидеров также оказались кинокомикс «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и испанский триллер Netflix «Берлин».

В десятке обнаружилось сразу четыре российских проекта – криминальный триллер «Приговор», детектив «Черная графиня», триллер «След Чикатило» и приключенческая фантастика «Радар». Каждый из них был легально доступен в России онлайн в мае.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2026 года

1. МОРТАЛ КОМБАТ 2 / Mortal Kombat II

2. ВЕРШИНА / Apex

3. ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 / The Devil Wears Prada 2

4. ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» / Project Hail Mary

5. КРАКЕН / Kraken

6. ДЖЕК РАЙАН: ПРИЗРАЧНАЯ ВОЙНА / Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

7. МУМИЯ / Lee Cronin's The Mummy

8. СНАЧАЛА ДАМЫ / Ladies First

9. ШАРЫ ВВЕРХ / Balls Up

10. КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в мае 2026 года

1. «Пацаны» / The Boys

2. «Паук-Нуар» / Spider-Noir

3. «Берлин» / Berlín

4. «Приговор»

5. «Черная графиня»

6. «Бороуз» / The Boroughs

7. «Каштановый человечек» / Kastanjemanden

8. «След Чикатило»

9. «Рустер» / Rooster

10. «Радар»

Топ целиком вышел в электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма МОРТАЛ КОМБАТ 2