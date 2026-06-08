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«Мортал Комбат 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в мае

Автор: Илья Кувшинов

8 июня 2026

Сериальный чарт вновь возглавил супергеройский экшн «Пацаны»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в мае 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял боевик МОРТАЛ КОМБАТ 2. Вторая строчка досталась триллеру ВЕРШИНА с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном, а бронза ушла драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2.

На четвертое место опустился лидер прошлого месяца – фантастика ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». Замкнул пятерку норвежский экшн-хоррор КРАКЕН.

В топ-10 попал только один релиз, который был легально доступен в России онлайн в мае – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в мае вновь возглавил супергеройский экшн «Пацаны». Пятый и финальный сезон проекта стартовал на Prime Video 8 апреля. В тройке лидеров также оказались кинокомикс «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и испанский триллер Netflix «Берлин».

В десятке обнаружилось сразу четыре российских проекта – криминальный триллер «Приговор», детектив «Черная графиня», триллер «След Чикатило» и приключенческая фантастика «Радар». Каждый из них был легально доступен в России онлайн в мае. 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2026 года 
1. МОРТАЛ КОМБАТ 2 / Mortal Kombat II 
2. ВЕРШИНА / Apex 
3. ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 / The Devil Wears Prada 2 
4. ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» / Project Hail Mary 
5. КРАКЕН / Kraken 
6. ДЖЕК РАЙАН: ПРИЗРАЧНАЯ ВОЙНА / Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War 
7. МУМИЯ / Lee Cronin's The Mummy 
8. СНАЧАЛА ДАМЫ / Ladies First 
9. ШАРЫ ВВЕРХ / Balls Up 
10. КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в мае 2026 года 
1. «Пацаны» / The Boys
2. «Паук-Нуар» / Spider-Noir 
3. «Берлин» / Berlín
4. «Приговор»
5. «Черная графиня»
6. «Бороуз» / The Boroughs
7. «Каштановый человечек» / Kastanjemanden 
8. «След Чикатило»
9. «Рустер» / Rooster 
10. «Радар»

Топ целиком вышел в электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма МОРТАЛ КОМБАТ 2

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