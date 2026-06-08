«Мортал Комбат 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в мае
Сериальный чарт вновь возглавил супергеройский экшн «Пацаны»
По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в мае 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место в полнометражном чарте занял боевик МОРТАЛ КОМБАТ 2. Вторая строчка досталась триллеру ВЕРШИНА с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном, а бронза ушла драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2.
На четвертое место опустился лидер прошлого месяца – фантастика ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». Замкнул пятерку норвежский экшн-хоррор КРАКЕН.
В топ-10 попал только один релиз, который был легально доступен в России онлайн в мае – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ.
Пиратский чарт самых популярных сериалов в мае вновь возглавил супергеройский экшн «Пацаны». Пятый и финальный сезон проекта стартовал на Prime Video 8 апреля. В тройке лидеров также оказались кинокомикс «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и испанский триллер Netflix «Берлин».
В десятке обнаружилось сразу четыре российских проекта – криминальный триллер «Приговор», детектив «Черная графиня», триллер «След Чикатило» и приключенческая фантастика «Радар». Каждый из них был легально доступен в России онлайн в мае.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2026 года
1. МОРТАЛ КОМБАТ 2 / Mortal Kombat II
2. ВЕРШИНА / Apex
3. ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 / The Devil Wears Prada 2
4. ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» / Project Hail Mary
5. КРАКЕН / Kraken
6. ДЖЕК РАЙАН: ПРИЗРАЧНАЯ ВОЙНА / Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War
7. МУМИЯ / Lee Cronin's The Mummy
8. СНАЧАЛА ДАМЫ / Ladies First
9. ШАРЫ ВВЕРХ / Balls Up
10. КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в мае 2026 года
1. «Пацаны» / The Boys
2. «Паук-Нуар» / Spider-Noir
3. «Берлин» / Berlín
4. «Приговор»
5. «Черная графиня»
6. «Бороуз» / The Boroughs
7. «Каштановый человечек» / Kastanjemanden
8. «След Чикатило»
9. «Рустер» / Rooster
10. «Радар»
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Фото: кадр из фильма МОРТАЛ КОМБАТ 2