«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне
Сериальный чарт возглавил кинокомикс «Паук-Нуар»
По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в июне 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место в полнометражном чарте занял новый фильм франшизы ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ – приключенческая фантастика МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. Вторая строчка досталась комедийному триллеру ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом, а бронза ушла фантастическому экшну ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ.
На четвертом месте оказался новый фильм Уве Болла – боевик ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ с Арми Хаммером в главной роли. Замкнул пятерку семейный детектив СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ.
На этот раз в топ-10 не оказалось ни одного релиза, который был легально доступен в России онлайн в июне.
Пиратский чарт самых популярных сериалов в июне возглавил кинокомикс «Паук-нуар» с Николасом Кейджем, который в прошлом месяце занимал вторую строчку. В тройке лидеров также оказались проект Okko «Радар» и комедийный хоррор «Бухта вдов» от Apple TV.
Помимо вышеупомянутого «Радара», в десятке обнаружились еще пять российских проектов – драма «Первая ракетка», детектив «Берлин'23», боевик «Враги», а также триллеры «След Чикатило» и «После Фишера. Инквизитор». Каждый из них был легально доступен в России онлайн в июне.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июне 2026 года
1. МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ / The Mandalorian & Grogu
2. ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ / Over Your Dead Body
3. ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ / Masters of the Universe
4. ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ / Citizen Vigilante
5. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ / The Sheep Detectives
6. ДАВЛЕНИЕ / Pressure
7. МОРТАЛ КОМБАТ 2 / Mortal Kombat II
8. ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО / Scary Movie
9. СНАЧАЛА ДАМЫ / Ladies First
10. ЦВЕТА ЗЛА: ЧЕРНЫЙ / Kolory zła: Czerń
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в июне 2026 года
1. «Паук-Нуар» / Spider-Noir
2. «Радар»
3. «Бухта вдов» / Widow's Bay
4. «Первая ракетка»
5. «Я тебя отыщу» / I Will Find You
6. «Берлин'23»
7. «Враги»
8. «Пацаны» / The Boys
9. «След Чикатило»
10. «После Фишера. Инквизитор»
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Фото: кадр из фильма МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ