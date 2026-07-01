«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне

Сериальный чарт возглавил кинокомикс «Паук-Нуар»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в июне 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял новый фильм франшизы ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ – приключенческая фантастика МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. Вторая строчка досталась комедийному триллеру ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом, а бронза ушла фантастическому экшну ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ.

На четвертом месте оказался новый фильм Уве Болла – боевик ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ с Арми Хаммером в главной роли. Замкнул пятерку семейный детектив СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ.

На этот раз в топ-10 не оказалось ни одного релиза, который был легально доступен в России онлайн в июне.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в июне возглавил кинокомикс «Паук-нуар» с Николасом Кейджем, который в прошлом месяце занимал вторую строчку. В тройке лидеров также оказались проект Okko «Радар» и комедийный хоррор «Бухта вдов» от Apple TV.

Помимо вышеупомянутого «Радара», в десятке обнаружились еще пять российских проектов – драма «Первая ракетка», детектив «Берлин'23», боевик «Враги», а также триллеры «След Чикатило» и «После Фишера. Инквизитор». Каждый из них был легально доступен в России онлайн в июне.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июне 2026 года

1. МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ / The Mandalorian & Grogu

2. ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ / Over Your Dead Body

3. ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ / Masters of the Universe

4. ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ / Citizen Vigilante

5. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ / The Sheep Detectives

6. ДАВЛЕНИЕ / Pressure

7. МОРТАЛ КОМБАТ 2 / Mortal Kombat II

8. ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО / Scary Movie

9. СНАЧАЛА ДАМЫ / Ladies First

10. ЦВЕТА ЗЛА: ЧЕРНЫЙ / Kolory zła: Czerń

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в июне 2026 года

1. «Паук-Нуар» / Spider-Noir

2. «Радар»

3. «Бухта вдов» / Widow's Bay

4. «Первая ракетка»

5. «Я тебя отыщу» / I Will Find You

6. «Берлин'23»

7. «Враги»

8. «Пацаны» / The Boys

9. «След Чикатило»

10. «После Фишера. Инквизитор»

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ