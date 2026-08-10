top banner

ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил конкурсную программу

Автор: БК

10 августа 2026

В основную секцию попали 18 проектов

Организаторы четвертого фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представили программу двух секций грядущего смотра, который пройдет с 25 по 28 августа в Москве.

В основной конкурс вошло 18 проектов. Среди участников – документальные проекты о Петре Мамонове, Эдуарде Лимонове и Исааке Шварце, сериал о легендарном ДК Горбунова и многое другое.

В ближайшее время будут представлены составы индустриального жюри и и жюри Медиа фестиваля, а также cовет экспертов, который примет участие в оценке проектов «Номинации Инновация ДОК» и работе круглого стола, посвященного новым технологиям в документальном кино.

Конкурсная программа
– «Киностудия Горького. Главная роль», реж. Владимир Кондрашов (Кино1TV)
– «Мамонов. Фильм. Концерт», реж. Константин Смилга (Кино1TV)
– «Эдуард Лимонов», реж. Наталия Гугуева (Кино1TV)
– «Амазонки русского Авангарда. Наталия Гончарова», реж. Георгий Аваньян (Start)
– «Приближение», реж. Виталий Догля, Юлия Шапошникова (Start)
– «Горбушка. Сердце русского рока», реж. Тимур Фёдоров (Okko)
– «Игры 2» (второй сезон цикла «История российских компьютерных игр»), реж. Артём Голенков (Okko)
– «Музыка судьбы. Жизнь и кино Исаака Шварца», реж. Алексей Белов (Okko)
– «Картотека. Писатели. Сшивание страны», реж. Александр Замыслов (Wink)
– «Всё, что меня касается», реж. Денис Стецишин (VK Видео)
– «Диёра. Мягкий путь», реж. Сардор Кази («Кинопоиск»)
– «Апага», реж. Алексис Пазумян («Кинопоиск»)
– «Футбольная революция», реж. Зиппи Кимунду («Кинопоиск»)
– «Актерские династии», реж. Алексей Абрамов (Кино Mail)
– «Русский Милан. Пермь», реж. Григорий Апаляйс (Premier, Rutube)
– «Кто убил Есенина?», реж. Виталий Андронюк (Иви)
– «Женская тюрьма страшнее, чем кажется», реж. Юрий Барышев (Иви)
– «Детские браки в Малави», реж. Наталья Кадырова (RT Doc)

«Номинация Инновация ДОК»
– «Учёные дамы», реж. Ксения Казазаева (Okko)
– «Победа», реж. Дарья Шумакова, Денис Носков (Кино1TV, KION)
– «Нейро. ДОК», реж. Олег Берманас, Алексей Магомедов (Кино Mail)
– «Паша Техник. За кем стоит андеграунд», реж. Владислав Кузнецов (Okko)
– «История России в 5 бутылках водки», реж. Фёдор Кудрявцев (Okko)
– «Тихие смыслы», реж. Александра Андронова, Антон Белоусов
– «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде», реж. Алексей Федорченко
– «Булгаков. Тайна мастера», реж. Артем Михалков, Денис Беспалый

Фото: кадр из сериала «Амазонки русского Авангарда»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» возглавил чарт
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» ожидаемо возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Последний богатырь. Колобок» обогнал «Домовенка Кузю»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6-9 августа
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 августа 2026 года
Подробнее
Фонд кино поддержит 40 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Кирилл Соколов снимет научно-фантастический триллер для Netflix
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
Советник президента РФ высказалась против пиратских показов в отечественных кинотеатрах
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» вырвался в лидеры
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 анимационных национальных фильмов
Подробнее
С оглядкой на ценности
Подробнее
Глава «Газпром-Медиа» назвал стратегические цели холдинга на ближайшие пять лет
Подробнее
Международная касса: «Человек-паук: Новый день» идет на $2 млрд
Подробнее
В Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Последний богатырь. Колобок»
Подробнее
«Окно в Европу-2026»: презентация новых проектов компании «Марс Медиа»
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК пройдет в рамках Московской международной недели кино
Подробнее
ОРИДЖИНАЛ+ ДОК объявил даты проведения и открывает прием заявок
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Подробнее