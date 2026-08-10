ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил конкурсную программу

В основную секцию попали 18 проектов

Организаторы четвертого фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представили программу двух секций грядущего смотра, который пройдет с 25 по 28 августа в Москве.

В основной конкурс вошло 18 проектов. Среди участников – документальные проекты о Петре Мамонове, Эдуарде Лимонове и Исааке Шварце, сериал о легендарном ДК Горбунова и многое другое.

В ближайшее время будут представлены составы индустриального жюри и и жюри Медиа фестиваля, а также cовет экспертов, который примет участие в оценке проектов «Номинации Инновация ДОК» и работе круглого стола, посвященного новым технологиям в документальном кино.

Конкурсная программа

– «Киностудия Горького. Главная роль», реж. Владимир Кондрашов (Кино1TV)

– «Мамонов. Фильм. Концерт», реж. Константин Смилга (Кино1TV)

– «Эдуард Лимонов», реж. Наталия Гугуева (Кино1TV)

– «Амазонки русского Авангарда. Наталия Гончарова», реж. Георгий Аваньян (Start)

– «Приближение», реж. Виталий Догля, Юлия Шапошникова (Start)

– «Горбушка. Сердце русского рока», реж. Тимур Фёдоров (Okko)

– «Игры 2» (второй сезон цикла «История российских компьютерных игр»), реж. Артём Голенков (Okko)

– «Музыка судьбы. Жизнь и кино Исаака Шварца», реж. Алексей Белов (Okko)

– «Картотека. Писатели. Сшивание страны», реж. Александр Замыслов (Wink)

– «Всё, что меня касается», реж. Денис Стецишин (VK Видео)

– «Диёра. Мягкий путь», реж. Сардор Кази («Кинопоиск»)

– «Апага», реж. Алексис Пазумян («Кинопоиск»)

– «Футбольная революция», реж. Зиппи Кимунду («Кинопоиск»)

– «Актерские династии», реж. Алексей Абрамов (Кино Mail)

– «Русский Милан. Пермь», реж. Григорий Апаляйс (Premier, Rutube)

– «Кто убил Есенина?», реж. Виталий Андронюк (Иви)

– «Женская тюрьма страшнее, чем кажется», реж. Юрий Барышев (Иви)

– «Детские браки в Малави», реж. Наталья Кадырова (RT Doc)

«Номинация Инновация ДОК»

– «Учёные дамы», реж. Ксения Казазаева (Okko)

– «Победа», реж. Дарья Шумакова, Денис Носков (Кино1TV, KION)

– «Нейро. ДОК», реж. Олег Берманас, Алексей Магомедов (Кино Mail)

– «Паша Техник. За кем стоит андеграунд», реж. Владислав Кузнецов (Okko)

– «История России в 5 бутылках водки», реж. Фёдор Кудрявцев (Okko)

– «Тихие смыслы», реж. Александра Андронова, Антон Белоусов

– «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде», реж. Алексей Федорченко

– «Булгаков. Тайна мастера», реж. Артем Михалков, Денис Беспалый

Фото: кадр из сериала «Амазонки русского Авангарда»