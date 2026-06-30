ОРИДЖИНАЛ+ ДОК объявил даты проведения и открывает прием заявок

Фильмом открытия станет документальный проект «Киностудия Горького. Главная роль»

Организаторы IV фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ ДОК объявили даты проведения смотра – он пройдет в Москве с 26 по 28 августа. Новой площадкой фестиваля станет «Горький Холл» Киностудии Горького, которая впервые выступит партнером-соорганизатором мероприятия.

Фильмом открытия станет документальный проект «Киностудия Горького. Главная роль», выпущенный к 110-летию студии. На фестивале впервые покажут расширенную режиссерскую версию ленты, которая также примет участие в конкурсной программе.

Помимо основного конкурса, в программу войдут внеконкурсные показы, а также секция «Биржа доков. Ищу стриминг», где авторы документальных фильмов смогут представить свои проекты потенциальным платформам-вещателям. Нововведением этого года станет специальная номинация «Инновация – ДОК», посвященная использованию современных технологий и инструментов искусственного интеллекта при создании документального кино.

Прием заявок на участие в конкурсной программе и номинации «Инновация – ДОК» будет открыт с 1 июля по 3 августа включительно по адресу Program@originalplus.ru. Отобранные проекты организаторы планируют объявить в середине августа.

Фото: пресс-служба фестиваля