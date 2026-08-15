Экс-гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова возглавила МГИК
Автор: БК
15 августа 2026
Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что бывший генеральный директор «ON Медиа» Софья Митрофанова назначена на должность исполняющего обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК).
Медиаменеджер и продюсер возглавляла «ON Медиа» с июня 2024 года, а с октября 2023 года занимала должность председателя совета директоров холдинга.
Любимова также напомнила, что Митрофанова с 2024 года является членом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, а с января 2026 года входит в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.
Фото: «ON Медиа»
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