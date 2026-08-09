«Окно в Европу-2026»: дискуссия «Прокатать или прокатить»

Финальную дискуссию фестиваля открыла модератор, журналист Лариса Малюкова, которая подчеркнула героизм людей, занимающихся прокатом арт-кино, и обратилась к генеральному директору компании «Про:взгляд» Татьяне Долженко с вопросами о работающем в прокате анимационном проекте НЕПОКОЙ, ставшем красной нитью всей беседы.

Долженко рассказала о выдающихся, на ее взгляд, успехах картины. Она также подчеркнула важность выстраивать логику за пределами существующих ниш, ловить тенденции, отвечающие запросам времени при отборе кино и подготовке его к прокату. НЕПОКОЙ не позиционировали как взрослую анимацию – скорее как мистический триллер. Команда искала аудиторию, которая уже смотрит арт-кино и может стать перспективной базой для сарафанного эффекта. Отдельно ориентировались на фан-базу режиссера Леонида Шмелькова, знакомого интернет-аудитории по проекту «Пес Андрей», а также работали с зумерами. Долженко отметила, что возраст и поведение зрителей заметно меняются, и НЕПОКОЙ удачно пришелся ко времени, затрагивая актуальные боли и выстраивая эмоциональный путь к аудитории.

Генеральный директор компании «Леона» Вера Фетищева рассказала о необходимости выстраивать синергию между продюсером и прокатчиком. По ее мнению, любой успех в этой области становится результатом правильной коллаборации. Молодежь она считает ядром киноходящей аудитории и видит в ней потребность получать эмоции через кино. В связи с этим прозвучало предложение подключать дистрибьютора уже на стадии сценарной заявки: такой подход позволяет продюсеру обрести тыл и повышает вероятность успешной продажи фильма.

Директор студии «Рок» Анастасия Акопян поделилась опытом работы с дебютами и рассказала о переговорах с Министерством культуры о судьбе авторского кино. Студия стремится решить вопросы, связанные с бюджетом на технический выпуск релизов. В случае крупных проектов оплату доставки копий, логистику и прочую организацию берет на себя дистрибьютор, тогда как при прокате авторского кино эти расходы зачастую ложатся на продюсеров.

Помимо проблем в кинотеатральном прокате, Акопян подчеркнула сложную судьбу подобных проектов и в онлайн-кинотеатрах. Сейчас студия находится в процессе согласования так называемых «полок» для авторского кино и дебютов на платформах, куда фильмы будут загружаться пакетами.

По словам спикера, важной особенностью работы с такими проектами является создание событийности фильма. Важно сохранять цельный образ картины и правильно расставлять акценты. Например, при организации спецпоказов, которые в данном случае могут обеспечить ощутимую долю бокс-офиса, важно подчеркнуть, что фильм является участником фестивалей. При выходе же в прокат фестивальные победы уже не столь значимы, а информация о них в некоторых случаях может даже стать «красным флагом».

Участники дискуссии на примере кейса ДНЯ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА разобрали, как на прокат влияет временное окно между фестивальной победой и выходом картины в кинотеатры. После участия в фестивале фильм остается на слуху лишь короткое время, а в графике релизов ему может не найтись места. В результате возникает необходимость выстраивать цепочку специальных событий, которые вновь подогревают интерес аудитории непосредственно перед прокатом.

Антон Куприянов рассказал о роли проекта КАРО/АРТ, куратором которого он является, в судьбе авторских фильмов и о том, как проект балансирует между просветительской задачей и необходимостью самоокупаемости. Татьяна Долженко подчеркнула, насколько важно подобрать лидеров мнений для нужной аудитории и пригласить их на премьеру в КАРО/АРТ, чтобы запустить адекватный сарафанный эффект.

Вновь включившаяся в беседу Вера Фетищева с позиции прокатчика предложила рассматривать любой фильм как определенный продукт, которому необходима стратегия выпуска. По ее словам, такая стратегия должна строиться на четырех «китах»: маркетинге, датировании, росписи и качестве контента. Каждый из этих элементов необходимо внимательно исследовать на предмет сильных и слабых сторон — и именно это является задачей дистрибьютора. Участники разобрали дистрибуционную ошибку при выборе аудитории и, как следствие, незавидную прокатную судьбу проекта НА ВЫБРОС.

Куприянов поделился воспоминаниями о том, что НЕПОКОЙ изначально взяли в первый зал «Октября» из любви к Леониду Шмелькову. Куратор рассказал о своем наблюдении, что растет поколение новой аудитории: на классическом показе фильма Линча в среднем 80% зрителей смотрят картину впервые. Он также анонсировал будущую коллаборацию КАРО/АРТ и фестиваля «Окно в Европу», программа которой пока формируется. Показы ожидаются в августе в Москве.

Креативный директор компании Vereteno Кристина Иванникова рассказала об опыте проката БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ Юлии Трофимовой. Премьера фильма состоялась во Владивостоке, а первый миллион рублей принес организованный вслед за ней тур.

Максим Добромыслов, генеральный продюсер компании «Переворот», сделал акцент на важности точечного подхода к авторскому кино. Он поделился опытом создания разноплановых команд под конкретные задачи отдельных проектов, а также рассказал о международных продажах. По его словам, российские фильмы охотно смотрят в Австралии, Индии, Монголии, Пакистане и других странах. Добромыслов также рассказал о целях работы в отдельных регионах России, опираясь на якутский опыт, и планах приобрести собственные площадки в Воронеже. Продюсер подчеркнул, что работа фильма в КАРО/АРТ – это зал на 1509 человек и примерно 1,2 млн рублей в копилке. Он также анонсировал показ фильма ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ в рамках данного проекта 28 сентября.

В завершение дискуссии из зала выступил Сергей Члиянц, рассказавший о тяжелой прокатной судьбе фильма ВЕТЕР и большом окне между победой на «Духе огня» и началом работы картины в кинотеатрах, возникшем из-за длительного согласования и несостоявшегося сотрудничества с компанией "Вольга". Основываясь на неудачном опыте, режиссер призвал кинематографистов внимательно работать над продающим названием и поделился планами продвигать картину вдолгую, несколькими сеансами.

09.08.2026 Автор: Ольга Куликова