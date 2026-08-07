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Касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» возглавил чарт

Автор: БК
7 августа 2026

Полнометражные «Смешарики» стартовали с третьего места

Лидером чарта за четверг стала новинка – приключенческая семейная лента ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK), заработавшая 53,9 млн рублей. Картина Антона Маслова показала лучший результат первого дня среди летних релизов 2026 года и может претендовать на 250 млн по итогу уикенда.

На третьей строчке оказался еще один семейный проект – анимационно-игровые СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG). За первый день проката лента положила в свою копилку 18,1 млн рублей, что может превратиться в 85 млн по итогу недели.

Замкнул десятку зарубежный хоррор КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ (PRD). Картина освоила 1 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 4 млн.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

Предварительные сборы за четверг 06.08.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 06.08.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 06.08.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
 AK 1 -(2166) 53 859 817$665 511 - 53 859 817$665 511 250 000 000 $3 089 089
2 ОДИССЕЯ
Odyssey		 - 2 -(1) 40 355 010$498 641 -24,0% 304 373 638$3 835 353 -
3 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
 VLG 1 -(2083) 18 104 509$223 706 - 18 616 011$230 026 85 000 000 $1 050 290
4 МАЙКЛ
Michael		 VLG 11 -(476) 4 932 246$60 945 -34,7% 2 208 787 344$31 153 559 25 000 000 $308 909
5 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
 CP 4 -(665) 3 200 000$39 540 -68,9% 337 000 000$4 322 730 21 000 000 $259 484
6 ХОЛОП 3
 CP 9 -(313) 2 700 000$33 362 -50,9% 1 140 100 000$15 881 042 15 000 000 $185 345
7 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn		 VLG 4 -(408) 2 347 656$29 008 -50,8% 195 447 955$2 507 029 9 000 000 $111 207
8 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 12 -(190) 2 019 043$24 948 -18,9% 501 287 406$7 065 362 6 000 000 $74 138
9 СТАРЫЙ ОРЕЛ
 CP 2 -(603) 1 200 000$14 828 -66,7% 25 500 000$321 321 6 000 000 $74 138
10 КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ
Feed		 PRD 1 -(375) 1 007 463$12 449 - 1 007 463$12 449 4 000 000 $49 425
11 ЗА ЛЮБОВЬ
 AK 2 -(1589) 885 346$10 940 -76,5% 23 309 917$293 724 -
12 ОГРАБИТЬ ЛОНДОН
Fuze		 ARM / CIPA 2 -(112) 873 209$10 790 -31,9% 12 787 824$161 137 -
13 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 10 -(129) 781 367$9 655 -50,9% 769 180 585$10 487 873 -
14 НЕПОКОЙ
 PVZGL 2 -(63) 526 098$6 501 -66,3% 12 294 939$154 926 -
15 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
 AK 3 -(629) 455 488$5 628 -85,9% 64 717 525$824 637 -
16 ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
Todo lo que Nunca fuimos		 NKI 2 -(942) 334 324$4 131 -75,6% 9 268 799$116 794 -
17 ЛАБИРИНТ ЧУДОВИЩ
Night Silence		 PRD 1 -(103) 276 240$3 413 - 276 240$3 413 -
ИТОГО ТОП-17:
133 857 816 $1 653 995
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.93 руб.

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ЛАБИРИНТ ЧУДОВИЩ / Night Silence (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ. ПЕРЕВЫПУСК / À bout de souffle (ILK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
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PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
VLGВольга
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Прогноз
Сборов за уикенд 06–09.08
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 250 000 000
СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ 85 000 000
МАЙКЛ 25 000 000
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 22 000 000
ХОЛОП 3 15 000 000