Касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» возглавил чарт
Полнометражные «Смешарики» стартовали с третьего места
Лидером чарта за четверг стала новинка – приключенческая семейная лента ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK), заработавшая 53,9 млн рублей. Картина Антона Маслова показала лучший результат первого дня среди летних релизов 2026 года и может претендовать на 250 млн по итогу уикенда.
На третьей строчке оказался еще один семейный проект – анимационно-игровые СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG). За первый день проката лента положила в свою копилку 18,1 млн рублей, что может превратиться в 85 млн по итогу недели.
Замкнул десятку зарубежный хоррор КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ (PRD). Картина освоила 1 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 4 млн.
Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
Предварительные сборы за четверг 06.08.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 06.08.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 06.08.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|1
|-(2166)
|53 859 817$665 511
|-
|53 859 817$665 511
|250 000 000 $3 089 089
|2
|ОДИССЕЯ
Odyssey
|-
|2
|-(1)
|40 355 010$498 641
|-24,0%
|304 373 638$3 835 353
|-
|3
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|1
|-(2083)
|18 104 509$223 706
|-
|18 616 011$230 026
|85 000 000 $1 050 290
|4
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|11
|-(476)
|4 932 246$60 945
|-34,7%
|2 208 787 344$31 153 559
|25 000 000 $308 909
|5
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|4
|-(665)
|3 200 000$39 540
|-68,9%
|337 000 000$4 322 730
|21 000 000 $259 484
|6
|ХОЛОП 3
|CP
|9
|-(313)
|2 700 000$33 362
|-50,9%
|1 140 100 000$15 881 042
|15 000 000 $185 345
|7
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|4
|-(408)
|2 347 656$29 008
|-50,8%
|195 447 955$2 507 029
|9 000 000 $111 207
|8
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|12
|-(190)
|2 019 043$24 948
|-18,9%
|501 287 406$7 065 362
|6 000 000 $74 138
|9
|СТАРЫЙ ОРЕЛ
|CP
|2
|-(603)
|1 200 000$14 828
|-66,7%
|25 500 000$321 321
|6 000 000 $74 138
|10
|КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ
Feed
|PRD
|1
|-(375)
|1 007 463$12 449
|-
|1 007 463$12 449
|4 000 000 $49 425
|11
|ЗА ЛЮБОВЬ
|AK
|2
|-(1589)
|885 346$10 940
|-76,5%
|23 309 917$293 724
|-
|12
|ОГРАБИТЬ ЛОНДОН
Fuze
|ARM / CIPA
|2
|-(112)
|873 209$10 790
|-31,9%
|12 787 824$161 137
|-
|13
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|10
|-(129)
|781 367$9 655
|-50,9%
|769 180 585$10 487 873
|-
|14
|НЕПОКОЙ
|PVZGL
|2
|-(63)
|526 098$6 501
|-66,3%
|12 294 939$154 926
|-
|15
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|AK
|3
|-(629)
|455 488$5 628
|-85,9%
|64 717 525$824 637
|-
|16
|ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
Todo lo que Nunca fuimos
|NKI
|2
|-(942)
|334 324$4 131
|-75,6%
|9 268 799$116 794
|-
|17
|ЛАБИРИНТ ЧУДОВИЩ
Night Silence
|PRD
|1
|-(103)
|276 240$3 413
|-
|276 240$3 413
|-
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