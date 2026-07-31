Касса четверга: пиратские релизы лидируют третью неделю подряд
Главным релизом теневого проката стала «Одиссея» Кристофера Нолана
Лидером чарта за четверг вновь стали пиратские релизы – на этот раз во главе с новой работой Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 53,1 млн рублей.
Лучшая новинка недели – российская комедия ЗА ЛЮБОВЬ (AK) – расположилась на шестой строчке с результатом в 3,8 млн рублей. К концу недели фильм может освоить 21 млн.
Седьмое место заняла еще одна отечественная лента – комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP). Фильм освоил 3,6 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить также 21 млн.
Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ
Предварительные сборы за четверг 30.07.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 30.07.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 30.07.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ОДИССЕЯ
Odyssey
|-
|1
|-(1)
|53 096 229$669 055
|-
|53 096 229$669 055
|-
|2
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|3
|-(1226)
|10 300 000$129 788
|-31,3%
|276 100 000$3 541 560
|65 000 000 $819 052
|3
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|10
|-(654)
|7 552 547$95 168
|-26,9%
|2 153 199 284$30 369 524
|42 000 000 $529 234
|4
|ХОЛОП 3
|CP
|8
|-(488)
|5 500 000$69 304
|-20,3%
|1 103 800 000$15 375 400
|30 000 000 $378 024
|5
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|3
|-(1311)
|4 770 299$60 110
|-42,2%
|164 161 474$2 105 714
|25 000 000 $315 020
|6
|ЗА ЛЮБОВЬ
|AK
|1
|-(1722)
|3 767 953$47 479
|-
|3 767 953$47 479
|21 000 000 $264 617
|7
|СТАРЫЙ ОРЕЛ
|CP
|1
|-(1175)
|3 600 000$45 363
|-
|3 600 000$45 363
|21 000 000 $264 617
|8
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|AK
|2
|-(1997)
|3 219 919$40 574
|-45,9%
|45 489 793$579 635
|19 000 000 $239 415
|9
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|11
|-(237)
|2 488 763$31 360
|-21,1%
|483 954 289$6 821 061
|8 000 000 $100 806
|10
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|9
|-(1143)
|1 591 513$20 054
|-39,5%
|757 497 658$10 328 575
|6 000 000 $75 605
|11
|НЕПОКОЙ
|PVZGL
|1
|-(157)
|1 562 759$19 692
|-
|4 505 052$56 767
|-
|12
|ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
Todo lo que Nunca fuimos
|NKI
|1
|-(1112)
|1 370 698$17 272
|-
|1 529 638$19 275
|-
|13
|ОГРАБИТЬ ЛОНДОН
Fuze
|ARM / CIPA
|1
|-(188)
|1 282 194$16 157
|-
|1 282 194$16 157
|-
|14
|ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ
Hantu Dalam Sel
|WP
|1
|-(378)
|1 021 142$12 867
|-
|1 021 142$12 867
|-
|15
|КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
|NKI
|4
|-(115)
|605 871$7 634
|-67,8%
|103 735 928$1 357 800
|-
|16
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|6
|-(2187)
|520 333$6 557
|-32,5%
|158 399 993$2 118 497
|-
|17
|МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ЗЛО ВЕРНУЛОСЬ
Sengkolo: Petaka Satu Suro
|KNLG
|1
|-(183)
|515 459$6 495
|-
|515 459$6 495
|-
|18
|ХРАБРЫЙ ДАВИД
David
|CPF
|1
|-(321)
|513 452$6 470
|-
|513 452$6 470
|-
|19
|МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК
Un homme et une femme
|AOF
|3
|-(12)
|354 360$4 465
|0,5%
|10 491 481$134 575
|-
|20
|ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ
|AK
|3
|-(130)
|260 767$3 286
|-68,3%
|23 261 557$298 378
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|21
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|260 179$3 278
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