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Касса четверга: пиратские релизы лидируют третью неделю подряд

Автор: БК
31 июля 2026

Главным релизом теневого проката стала «Одиссея» Кристофера Нолана

Лидером чарта за четверг вновь стали пиратские релизы – на этот раз во главе с новой работой Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 53,1 млн рублей.

Лучшая новинка недели – российская комедия ЗА ЛЮБОВЬ (AK) – расположилась на шестой строчке с результатом в 3,8 млн рублей. К концу недели фильм может освоить 21 млн.

Седьмое место заняла еще одна отечественная лента – комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP). Фильм освоил 3,6 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить также 21 млн.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

Предварительные сборы за четверг 30.07.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 30.07.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 30.07.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ОДИССЕЯ
Odyssey		 - 1 -(1) 53 096 229$669 055 - 53 096 229$669 055 -
2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
 CP 3 -(1226) 10 300 000$129 788 -31,3% 276 100 000$3 541 560 65 000 000 $819 052
3 МАЙКЛ
Michael		 VLG 10 -(654) 7 552 547$95 168 -26,9% 2 153 199 284$30 369 524 42 000 000 $529 234
4 ХОЛОП 3
 CP 8 -(488) 5 500 000$69 304 -20,3% 1 103 800 000$15 375 400 30 000 000 $378 024
5 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn		 VLG 3 -(1311) 4 770 299$60 110 -42,2% 164 161 474$2 105 714 25 000 000 $315 020
6 ЗА ЛЮБОВЬ
 AK 1 -(1722) 3 767 953$47 479 - 3 767 953$47 479 21 000 000 $264 617
7 СТАРЫЙ ОРЕЛ
 CP 1 -(1175) 3 600 000$45 363 - 3 600 000$45 363 21 000 000 $264 617
8 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
 AK 2 -(1997) 3 219 919$40 574 -45,9% 45 489 793$579 635 19 000 000 $239 415
9 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 11 -(237) 2 488 763$31 360 -21,1% 483 954 289$6 821 061 8 000 000 $100 806
10 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 9 -(1143) 1 591 513$20 054 -39,5% 757 497 658$10 328 575 6 000 000 $75 605
11 НЕПОКОЙ
 PVZGL 1 -(157) 1 562 759$19 692 - 4 505 052$56 767 -
12 ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
Todo lo que Nunca fuimos		 NKI 1 -(1112) 1 370 698$17 272 - 1 529 638$19 275 -
13 ОГРАБИТЬ ЛОНДОН
Fuze		 ARM / CIPA 1 -(188) 1 282 194$16 157 - 1 282 194$16 157 -
14 ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ
Hantu Dalam Sel		 WP 1 -(378) 1 021 142$12 867 - 1 021 142$12 867 -
15 КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante		 NKI 4 -(115) 605 871$7 634 -67,8% 103 735 928$1 357 800 -
16 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
 VLG 6 -(2187) 520 333$6 557 -32,5% 158 399 993$2 118 497 -
17 МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ЗЛО ВЕРНУЛОСЬ
Sengkolo: Petaka Satu Suro		 KNLG 1 -(183) 515 459$6 495 - 515 459$6 495 -
18 ХРАБРЫЙ ДАВИД
David		 CPF 1 -(321) 513 452$6 470 - 513 452$6 470 -
19 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК
Un homme et une femme		 AOF 3 -(12) 354 360$4 465 0,5% 10 491 481$134 575 -
20 ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ
 AK 3 -(130) 260 767$3 286 -68,3% 23 261 557$298 378 -
21 ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД
Her Private Hell		 EXP 2 -(628) 260 179$3 278 -87,7% 13 146 261$167 511 -
22 КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ
Spiked		 VLG 3 -(1813) 246 892$3 111 -75,4% 22 244 643$285 334 -
ИТОГО ТОП-22:
104 401 329 $1 315 541
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.36 руб.

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ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ / Todo lo que Nunca fuimos (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗА ЛЮБОВЬ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ЗЛО ВЕРНУЛОСЬ / Sengkolo: Petaka Satu Suro (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
НЕПОКОЙ (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОГРАБИТЬ ЛОНДОН / Fuze (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОДИССЕЯ / Odyssey (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ / Hantu Dalam Sel (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХРАБРЫЙ ДАВИД / David (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ШКОЛА ПРИЗРАКОВ / The Invisible Half (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AOFA-One FilmsARMArna Media
CIPACinema Park DistributionCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
PVZGLПро:взглядVLGВольга
WPУорлд Пикчерз
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Прогноз
Сборов за уикенд 30.07–02.08
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 45 000 000
МАЙКЛ 45 000 000
ХОЛОП 3 30 000 000
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО 28 000 000
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ… 23 000 000
ЗА ЛЮБОВЬ 23 000 000
СТАРЫЙ ОРЕЛ 20 000 000