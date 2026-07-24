Касса четверга: пиратские релизы не уступают позиций
Лучшей новинкой недели стал сиквел «Моего дикого друга»
Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с мультфильмом МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 21,9 млн рублей.
Лучшая новинка недели – семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK) – расположилась на шестой строчке с результатом в 5,95 млн рублей. К концу недели фильм может освоить 30 млн.
Девятое место заняла новая работа Николаса Виндинга Рефна ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД (EXP). Арт-триллер освоил 2,1 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 9 млн.
Фото: кадр из фильма МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ
Предварительные сборы за четверг 23.07.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 23.07.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 23.07.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ
Minions & Monsters
|-
|2
|-(1)
|21 861 277$278 559
|-
|144 940 533$1 859 165
|-
|2
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|2
|-(1583)
|15 000 000$191 131
|-38,0%
|167 200 000$2 144 690
|80 000 000 $1 019 368
|3
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|9
|-(768)
|10 327 264$131 591
|-16,4%
|2 058 203 485$29 029 668
|55 000 000 $700 815
|4
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|2
|-(1408)
|8 248 706$105 106
|-43,9%
|100 630 345$1 290 795
|40 000 000 $509 684
|5
|ХОЛОП 3
|CP
|7
|-(685)
|6 900 000$87 920
|-11,5%
|1 048 000 000$14 598 133
|35 000 000 $445 973
|6
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|AK
|1
|-(1343)
|5 951 568$75 835
|-
|5 951 568$75 835
|30 000 000 $382 263
|7
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|10
|-(265)
|3 155 898$40 213
|-16,4%
|458 911 737$6 468 101
|10 000 000 $127 421
|8
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|8
|-(366)
|2 628 920$33 498
|-24,1%
|736 097 958$10 036 787
|9 000 000 $114 679
|9
|ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД
Her Private Hell
|EXP
|1
|-(790)
|2 118 004$26 988
|-
|3 481 347$44 360
|9 000 000 $114 679
|10
|КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
|NKI
|3
|-(470)
|1 882 264$23 984
|-46,5%
|86 286 544$1 129 405
|9 000 000 $114 679
|11
|КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ
Spiked
|VLG
|2
|-(1923)
|1 001 740$12 764
|-50,8%
|15 639 098$200 604
|-
|12
|ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ
|AK
|2
|-(452)
|822 069$10 475
|-59,3%
|15 063 834$193 225
|-
|13
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|5
|-(329)
|770 844$9 822
|-44,8%
|151 844 691$2 030 824
|-
|14
|ДНИ САКАМОТО
Sakamoto Days
|WP
|1
|-(220)
|474 424$6 045
|-
|824 540$10 506
|-
|15
|МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК
Un homme et une femme
|AOF
|2
|-(22)
|352 456$4 491
|-70,4%
|7 429 062$95 293
|-
|16
|ЗАПРЕДЕЛЬЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Fall
|INK
|2
|-(26)
|285 690$3 640
|-47,3%
|5 084 786$65 223
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