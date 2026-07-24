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Касса четверга: пиратские релизы не уступают позиций

Автор: БК
24 июля 2026

Лучшей новинкой недели стал сиквел «Моего дикого друга»

Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с мультфильмом МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 21,9 млн рублей.

Лучшая новинка недели – семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK) – расположилась на шестой строчке с результатом в 5,95 млн рублей. К концу недели фильм может освоить 30 млн.

Девятое место заняла новая работа Николаса Виндинга Рефна ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД (EXP). Арт-триллер освоил 2,1 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 9 млн.

Фото: кадр из фильма МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ

Предварительные сборы за четверг 23.07.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 23.07.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 23.07.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ
Minions & Monsters		 - 2 -(1) 21 861 277$278 559 - 144 940 533$1 859 165 -
2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
 CP 2 -(1583) 15 000 000$191 131 -38,0% 167 200 000$2 144 690 80 000 000 $1 019 368
3 МАЙКЛ
Michael		 VLG 9 -(768) 10 327 264$131 591 -16,4% 2 058 203 485$29 029 668 55 000 000 $700 815
4 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn		 VLG 2 -(1408) 8 248 706$105 106 -43,9% 100 630 345$1 290 795 40 000 000 $509 684
5 ХОЛОП 3
 CP 7 -(685) 6 900 000$87 920 -11,5% 1 048 000 000$14 598 133 35 000 000 $445 973
6 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
 AK 1 -(1343) 5 951 568$75 835 - 5 951 568$75 835 30 000 000 $382 263
7 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 10 -(265) 3 155 898$40 213 -16,4% 458 911 737$6 468 101 10 000 000 $127 421
8 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 8 -(366) 2 628 920$33 498 -24,1% 736 097 958$10 036 787 9 000 000 $114 679
9 ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД
Her Private Hell		 EXP 1 -(790) 2 118 004$26 988 - 3 481 347$44 360 9 000 000 $114 679
10 КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante		 NKI 3 -(470) 1 882 264$23 984 -46,5% 86 286 544$1 129 405 9 000 000 $114 679
11 КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ
Spiked		 VLG 2 -(1923) 1 001 740$12 764 -50,8% 15 639 098$200 604 -
12 ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ
 AK 2 -(452) 822 069$10 475 -59,3% 15 063 834$193 225 -
13 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
 VLG 5 -(329) 770 844$9 822 -44,8% 151 844 691$2 030 824 -
14 ДНИ САКАМОТО
Sakamoto Days		 WP 1 -(220) 474 424$6 045 - 824 540$10 506 -
15 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК
Un homme et une femme		 AOF 2 -(22) 352 456$4 491 -70,4% 7 429 062$95 293 -
16 ЗАПРЕДЕЛЬЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Fall		 INK 2 -(26) 285 690$3 640 -47,3% 5 084 786$65 223 -
ИТОГО ТОП-16:
81 781 124 $1 042 063
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.48 руб.

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ДНИ САКАМОТО / Sakamoto Days (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД / Her Private Hell (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 23–26.07
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 80 000 000
МАЙКЛ 48 000 000
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО 44 000 000
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ… 30 000 000
ХОЛОП 3 25 000 000