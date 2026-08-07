Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Смотр пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде
Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.
В секцию полнометражного дебютного кино вошло восемь картин разных жанров – от семейного кино и драмеди до психологического триллера.
Конкурс полнометражного дебютного кино
• 80 УДАРОВ В МИНУТУ, реж. Григорий Калинин
• БО-БО, реж. Анастасия Кузина
• ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ, реж. Ольга Панкратова
• ДРУГ, реж. Марина Калецкая
• ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, реж. Артем Дубра
• СОВОК, реж. Диана Кади
• ХОРОШИЙ ОТЕЦ, реж. Леонид Гардаш
• Ё, реж. Евгений Акентьев
В короткометражную программу попало 28 картин из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект. В их числе оказались режиссерские работы Дарьи Лебедевой, Дмитрия Борзыкина, Семена Шомина, Софьи Озеровой и других.
Конкурс короткометражного кино
• «DJ Мулька», реж. Полина Радковец
• «Акустика», реж. Арсений Касперович
• «Алоха!», реж. Семен Шомин
• «Боль», реж. Оксана Дегтярева
• «Всплеск», реж. Алиса Полунина
• «Выше», реж. Дмитрий Борзыкин
• «Девочки танцуют», реж. Арина Овчинникова
• «Зеркальная звезда», реж. Дамир Мифтахов
• «Как мы деда провожали», реж. Александр Титов
• «Космос на двоих», реж. Александр Лаврентьев
• «Мама просила не взрывать метеорит», реж. Света Владимирова
• «Молочные реки, кисельные берега», реж. Поля Земляная
• «Напряжение», реж. Раиля Каримова
• «Необычайное путешествие Льюиса Кэрролла», реж. Татьяна Соболева
• «Плохой сон», реж. Владимир Грязнов
• «Психея», реж. Софья Озерова
• «Свободное плавание», реж. Александр Тамазов
• «Своп», реж. Аня Альперович
• «Собачья будка», реж. Аблайхан Даулетяров
• «Спи, моя радость», реж. Дарья Лебедева
• «Сухой завтрак», реж. Максим Якимов
• «Твикс», реж. Габриела Селиванова, Вячеслав Иванов
• «Тихий свет», реж. Николай Коваленко
• «Удача неудачника», реж. Абай Атаниязов
• «Хватка», реж. Настя Иващенко
• «Холодный душ», реж. Фереште Амани
• «Цепенеющий лох», реж. Лана Охтинг
• «Я все решу», реж. Михаил Жоголев
Фото: кадр из фильма ДРУГ