Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу

Смотр пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.

В секцию полнометражного дебютного кино вошло восемь картин разных жанров – от семейного кино и драмеди до психологического триллера.

Конкурс полнометражного дебютного кино

• 80 УДАРОВ В МИНУТУ, реж. Григорий Калинин

• БО-БО, реж. Анастасия Кузина

• ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ, реж. Ольга Панкратова

• ДРУГ, реж. Марина Калецкая

• ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, реж. Артем Дубра

• СОВОК, реж. Диана Кади

• ХОРОШИЙ ОТЕЦ, реж. Леонид Гардаш

• Ё, реж. Евгений Акентьев

В короткометражную программу попало 28 картин из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект. В их числе оказались режиссерские работы Дарьи Лебедевой, Дмитрия Борзыкина, Семена Шомина, Софьи Озеровой и других.

Конкурс короткометражного кино

• «DJ Мулька», реж. Полина Радковец

• «Акустика», реж. Арсений Касперович

• «Алоха!», реж. Семен Шомин

• «Боль», реж. Оксана Дегтярева

• «Всплеск», реж. Алиса Полунина

• «Выше», реж. Дмитрий Борзыкин

• «Девочки танцуют», реж. Арина Овчинникова

• «Зеркальная звезда», реж. Дамир Мифтахов

• «Как мы деда провожали», реж. Александр Титов

• «Космос на двоих», реж. Александр Лаврентьев

• «Мама просила не взрывать метеорит», реж. Света Владимирова

• «Молочные реки, кисельные берега», реж. Поля Земляная

• «Напряжение», реж. Раиля Каримова

• «Необычайное путешествие Льюиса Кэрролла», реж. Татьяна Соболева

• «Плохой сон», реж. Владимир Грязнов

• «Психея», реж. Софья Озерова

• «Свободное плавание», реж. Александр Тамазов

• «Своп», реж. Аня Альперович

• «Собачья будка», реж. Аблайхан Даулетяров

• «Спи, моя радость», реж. Дарья Лебедева

• «Сухой завтрак», реж. Максим Якимов

• «Твикс», реж. Габриела Селиванова, Вячеслав Иванов

• «Тихий свет», реж. Николай Коваленко

• «Удача неудачника», реж. Абай Атаниязов

• «Хватка», реж. Настя Иващенко

• «Холодный душ», реж. Фереште Амани

• «Цепенеющий лох», реж. Лана Охтинг

• «Я все решу», реж. Михаил Жоголев

Фото: кадр из фильма ДРУГ