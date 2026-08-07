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Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу

Автор: БК

7 августа 2026

Смотр пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.

В секцию полнометражного дебютного кино вошло восемь картин разных жанров – от семейного кино и драмеди до психологического триллера.

Конкурс полнометражного дебютного кино
80 УДАРОВ В МИНУТУ, реж. Григорий Калинин
БО-БО, реж. Анастасия Кузина
ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ, реж. Ольга Панкратова
ДРУГ, реж. Марина Калецкая
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, реж. Артем Дубра
СОВОК, реж. Диана Кади
ХОРОШИЙ ОТЕЦ, реж. Леонид Гардаш
Ё, реж. Евгений Акентьев

В короткометражную программу попало 28 картин из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект. В их числе оказались режиссерские работы Дарьи Лебедевой, Дмитрия Борзыкина, Семена Шомина, Софьи Озеровой и других.

Конкурс короткометражного кино
• «DJ Мулька», реж. Полина Радковец
• «Акустика», реж. Арсений Касперович
• «Алоха!», реж. Семен Шомин
• «Боль», реж. Оксана Дегтярева
• «Всплеск», реж. Алиса Полунина
• «Выше», реж. Дмитрий Борзыкин
• «Девочки танцуют», реж. Арина Овчинникова
• «Зеркальная звезда», реж. Дамир Мифтахов
• «Как мы деда провожали», реж. Александр Титов
• «Космос на двоих», реж. Александр Лаврентьев
• «Мама просила не взрывать метеорит», реж. Света Владимирова
• «Молочные реки, кисельные берега», реж. Поля Земляная
• «Напряжение», реж. Раиля Каримова
• «Необычайное путешествие Льюиса Кэрролла», реж. Татьяна Соболева
• «Плохой сон», реж. Владимир Грязнов
• «Психея», реж. Софья Озерова
• «Свободное плавание», реж. Александр Тамазов
• «Своп», реж. Аня Альперович
• «Собачья будка», реж. Аблайхан Даулетяров
• «Спи, моя радость», реж. Дарья Лебедева
• «Сухой завтрак», реж. Максим Якимов
• «Твикс», реж. Габриела Селиванова, Вячеслав Иванов
• «Тихий свет», реж. Николай Коваленко
• «Удача неудачника», реж. Абай Атаниязов
• «Хватка», реж. Настя Иващенко
• «Холодный душ», реж. Фереште Амани
• «Цепенеющий лох», реж. Лана Охтинг
• «Я все решу», реж. Михаил Жоголев

Фото: кадр из фильма ДРУГ

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