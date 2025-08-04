Фестиваль «Короче» представил жюри
Автор: БК
4 августа 2025
Смотр пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа
Организаторы XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, представили жюри грядущего смотра.
Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать продюсеры Игорь Толстунов, Сабина Еремеева, режиссер Андрей Прошкин и сценарист Илья Тилькин.
В жюри программы короткометражного кино вошли актеры Аня Чиповская, Роман Евдокимов, режиссер Евгений Сангаджиев и продюсер Михаил Врубель.
Участники конкурсных секций будут представлены в ближайшее время.
Фото: соцсети фестиваля
Самое читаемое
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августаПодробнее
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»Подробнее
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последнимПодробнее
Владимир Путин подписал обновленный закон о выдаче прокатных удостоверенийПодробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 годаПодробнее
KION рассказал о новинках августаПодробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил образовательную программуПодробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась семейная картина «Мой папа – медведь»Подробнее
Минкультуры объявило победителей дополнительного питчингаПодробнее
Съемки новых «Мстителей» продолжаются с незавершенным сценариемПодробнее
Okko рассказал о новинках августаПодробнее
Фестиваль импакт-кино «Лампа» огласил шорт-лист конкурса суперкороткого метраПодробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программуПодробнее
Создатель «Острых козырьков» напишет новый фильм бондианыПодробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявокПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяцПодробнее
Предпродажи уикенда: «Одно целое» стартует на уровне «Субстанции»Подробнее
В Москве состоялась премьера боди-хоррора «Одно целое»Подробнее
Касса России: холдоверы продолжают сражаться с пиратскими релизамиПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 июля – 3 августаПодробнее