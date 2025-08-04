Фестиваль «Короче» представил жюри

Смотр пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа

Организаторы XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, представили жюри грядущего смотра.

Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать продюсеры Игорь Толстунов, Сабина Еремеева, режиссер Андрей Прошкин и сценарист Илья Тилькин.

В жюри программы короткометражного кино вошли актеры Аня Чиповская, Роман Евдокимов, режиссер Евгений Сангаджиев и продюсер Михаил Врубель.

Участники конкурсных секций будут представлены в ближайшее время.

Фото: соцсети фестиваля