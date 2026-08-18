top banner

В Калининграде открылся XIV фестиваль «Короче»

Автор: БК

18 августа 2026

Смотр продлится до 24 августа

18 августа в Калининграде стартовал XIV Международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Ведущими торжественной церемонии в Калининградском областном драматическом театре выступили актеры Маша Кошина и Макар Хлебников.

Приветственное слово прислала министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что текущий фестиваль проходит в 80-летие Калининградской области и пожелала всем интересного смотра, полного открытий. Следом на сцену вышла заместитель Председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. Она назвала фестиваль одним из важнейших культурных событий края и подчеркнула, что Калининградская область гордится своим вкладом в кинематограф и планирует расширять в будущем году поддержку кинематографистов. В завершении выступления Ищенко вручила медаль 80-летия Калининградской области председателю оргкомитета Антону Калинкину, который разделил ее со всей командой, работающей на «Короче». Так же организатор поблагодарил всех зрителей Калининграда за любовь к кино: зрительские регистрации на показы конкурсной программы, по его словам, разлетаются моментально.

На церемонии открытия была вручена первая награда смотра – специальный приз, совместно учрежденный «Короче» и Министерства культуры РФ. Ее получил Приморский край за поддержку отечественного кинематографа.

Фильмом открытия фестиваля этого года стала лирическая комедия НЕВЕРОЯТНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА с Викторией Исаковой в главной роли. Экранизация пьесы Алексея Житковского «Космос» рассказывает об учительнице английского языка, которая живет привычной жизнью, но мечтает о чуде, которое сможет вырвать ее из монотонной действительности. И однажды она его получает. Вместе с ним перед героиней встает выбор: довериться судьбе и собственным чувствам или продолжать жить так, как принято.

В секцию полнометражного дебютного кино вошло восемь картин разных жанров – от семейного кино и драмеди до психологического триллера. Среди них ДРУГ Марины Калецкой, ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ Ольги Панкратовой, 80 УДАРОВ В МИНУТУ Григория Калинина и другие. В основной конкурс короткометражного кино попали 28 картин из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект. В их числе оказались режиссерские работы Дарьи Лебедевой, Дмитрия Борзыкина, Семена Шомина, Софьи Озеровой и других.

В жюри программы короткометражного кино вошли актриса и режиссер Дарья Мороз, режиссер Клим Козинский, а также продюсеры Иван Яковенко и Андрей Липов. Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать режиссеры Анна Меликян и Юрий Быков, актриса Виктория Исакова, продюсер и режиссер Джаник Файзиев, продюсер Сайера Худайбердиева.

Смотр продлится до 24 августа.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Официальная касса России: колобок сквозь вселенные
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» выигрывает уикенд второй раз подряд
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» удерживает лидерство
Подробнее
Marvel представила актерский состав новых «Людей Икс»
Подробнее
Советник президента РФ предложила усилить контроль за соблюдением законов в области кинопроката
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августа
Подробнее
Четвертый сезон «Теда Лассо» показал лучший старт в истории Apple TV
Подробнее
Софья Митрофанова покидает холдинг «ON Медиа»
Подробнее
«Лунапарк» запускает драмеди «Маленький принц»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 августа 2026 года
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ запускает новые программы дополнительного образования
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Экс-гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова возглавила МГИК
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Крушение рейса» уступило триллеру «Из глубины»
Подробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала и 6 месяцев 2026 года
Подробнее
Видеоверсии спектаклей фестиваля «Первый план» появятся в онлайне
Подробнее
Американские профсоюзы призвали ускорить рассмотрение иска против слияния Paramount и Warner Bros.
Подробнее
В универ идут одни «старики»: итоги второго квартала 2026 года на ТВ
Подробнее
Касса России: пиратские релизы во главе с «Одиссей» на вершине
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Фестиваль «Короче» назвал фильм открытия
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль «Короче» станет международным
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее