В Калининграде открылся XIV фестиваль «Короче»

Смотр продлится до 24 августа

18 августа в Калининграде стартовал XIV Международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Ведущими торжественной церемонии в Калининградском областном драматическом театре выступили актеры Маша Кошина и Макар Хлебников.

Приветственное слово прислала министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что текущий фестиваль проходит в 80-летие Калининградской области и пожелала всем интересного смотра, полного открытий. Следом на сцену вышла заместитель Председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. Она назвала фестиваль одним из важнейших культурных событий края и подчеркнула, что Калининградская область гордится своим вкладом в кинематограф и планирует расширять в будущем году поддержку кинематографистов. В завершении выступления Ищенко вручила медаль 80-летия Калининградской области председателю оргкомитета Антону Калинкину, который разделил ее со всей командой, работающей на «Короче». Так же организатор поблагодарил всех зрителей Калининграда за любовь к кино: зрительские регистрации на показы конкурсной программы, по его словам, разлетаются моментально.

На церемонии открытия была вручена первая награда смотра – специальный приз, совместно учрежденный «Короче» и Министерства культуры РФ. Ее получил Приморский край за поддержку отечественного кинематографа.

Фильмом открытия фестиваля этого года стала лирическая комедия НЕВЕРОЯТНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА с Викторией Исаковой в главной роли. Экранизация пьесы Алексея Житковского «Космос» рассказывает об учительнице английского языка, которая живет привычной жизнью, но мечтает о чуде, которое сможет вырвать ее из монотонной действительности. И однажды она его получает. Вместе с ним перед героиней встает выбор: довериться судьбе и собственным чувствам или продолжать жить так, как принято.

В секцию полнометражного дебютного кино вошло восемь картин разных жанров – от семейного кино и драмеди до психологического триллера. Среди них ДРУГ Марины Калецкой, ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ Ольги Панкратовой, 80 УДАРОВ В МИНУТУ Григория Калинина и другие. В основной конкурс короткометражного кино попали 28 картин из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект. В их числе оказались режиссерские работы Дарьи Лебедевой, Дмитрия Борзыкина, Семена Шомина, Софьи Озеровой и других.

В жюри программы короткометражного кино вошли актриса и режиссер Дарья Мороз, режиссер Клим Козинский, а также продюсеры Иван Яковенко и Андрей Липов. Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать режиссеры Анна Меликян и Юрий Быков, актриса Виктория Исакова, продюсер и режиссер Джаник Файзиев, продюсер Сайера Худайбердиева.

Смотр продлится до 24 августа.