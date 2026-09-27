Касса России: «Девятая планета» возглавила прокат

«Вышка 2» взяла бронзу чарта

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 27.09.2026 1 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

CP 1 1893 133 500 000

$1 581 754 70 523

$836 - 134 000 000

$1 587 678 2 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1

Resident Evil - 1 1 109 918 643

$1 302 354 109 918 643

$1 302 354 - 109 918 643

$1 302 354 3 ВЫШКА 2 2

Fall 2: Deadpoint CAO 1 1346 94 095 415

$1 114 875 69 907

$828 - 94 921 408

$1 124 661 4 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

CP 2 1984 92 200 000

$1 092 417 46 472

$551 -43,8% 279 000 000

$3 314 720 5 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 3

Twilight KAP 2 968 77 623 446

$919 709 80 190

$950 -52,8% 307 410 944

$3 652 263 6 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

NKI 1 1810 33 876 084

$401 375 18 716

$222 - 35 552 740

$421 241 7 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

VLG 5 448 9 848 533

$116 689 21 983

$260 -49,5% 258 312 041

$3 064 927 8 КУРЬЕР

Runner AK 2 924 9 445 604

$111 915 10 223

$121 -64,4% 45 504 260

$540 623 9 ХИТРЫЙ КОЙОТ 4

Coyote vs Acme CAO 3 490 6 261 165

$74 184 12 778

$151 -70,9% 76 022 576

$889 569 10 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

AK 8 282 4 569 321

$54 139 16 203

$192 -66,8% 1 028 927 985

$12 713 802 ИТОГО TOP-10: 571 338 211

$6 769 410

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.4 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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