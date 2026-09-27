Касса России: «Девятая планета» возглавила прокат
«Вышка 2» взяла бронзу чарта
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 27.09.2026
|1
|CP
|1
|1893
|133 500 000
$1 581 754
|70 523
$836
|-
|134 000 000
$1 587 678
|2
|
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
|-
|1
|1
|109 918 643
$1 302 354
|109 918 643
$1 302 354
|-
|109 918 643
$1 302 354
|3
|
ВЫШКА 2 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|1
|1346
|94 095 415
$1 114 875
|69 907
$828
|-
|94 921 408
$1 124 661
|4
|CP
|2
|1984
|92 200 000
$1 092 417
|46 472
$551
|-43,8%
|279 000 000
$3 314 720
|5
|
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 3
Twilight
|KAP
|2
|968
|77 623 446
$919 709
|80 190
$950
|-52,8%
|307 410 944
$3 652 263
|6
|NKI
|1
|1810
|33 876 084
$401 375
|18 716
$222
|-
|35 552 740
$421 241
|7
|VLG
|5
|448
|9 848 533
$116 689
|21 983
$260
|-49,5%
|258 312 041
$3 064 927
|8
|
КУРЬЕР
Runner
|AK
|2
|924
|9 445 604
$111 915
|10 223
$121
|-64,4%
|45 504 260
$540 623
|9
|
ХИТРЫЙ КОЙОТ 4
Coyote vs Acme
|CAO
|3
|490
|6 261 165
$74 184
|12 778
$151
|-70,9%
|76 022 576
$889 569
|10
|AK
|8
|282
|4 569 321
$54 139
|16 203
$192
|-66,8%
|1 028 927 985
$12 713 802
|ИТОГО TOP-10:
|571 338 211
$6 769 410
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.4 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- PRD - Парадиз
- RUR - Русский Репортаж
- RWV - RWV Film
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
28.09.2026 Автор: БК