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Предварительная касса уикенда №39 24.09 - 27.09.2026


Касса России: «Девятая планета» возглавила прокат

«Вышка 2» взяла бронзу чарта

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 27.09.2026
1 CP 1 1893 133 500 000
$1 581 754		 70 523
$836		 - 134 000 000
$1 587 678
2
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
 - 1 1 109 918 643
$1 302 354		 109 918 643
$1 302 354		 - 109 918 643
$1 302 354
3
ВЫШКА 2 2
Fall 2: Deadpoint
 CAO 1 1346 94 095 415
$1 114 875		 69 907
$828		 - 94 921 408
$1 124 661
4 CP 2 1984 92 200 000
$1 092 417		 46 472
$551		 -43,8% 279 000 000
$3 314 720
5 KAP 2 968 77 623 446
$919 709		 80 190
$950		 -52,8% 307 410 944
$3 652 263
6 NKI 1 1810 33 876 084
$401 375		 18 716
$222		 - 35 552 740
$421 241
7 VLG 5 448 9 848 533
$116 689		 21 983
$260		 -49,5% 258 312 041
$3 064 927
8 AK 2 924 9 445 604
$111 915		 10 223
$121		 -64,4% 45 504 260
$540 623
9
ХИТРЫЙ КОЙОТ 4
Coyote vs Acme
 CAO 3 490 6 261 165
$74 184		 12 778
$151		 -70,9% 76 022 576
$889 569
10 AK 8 282 4 569 321
$54 139		 16 203
$192		 -66,8% 1 028 927 985
$12 713 802
  ИТОГО TOP-10:   571 338 211
$6 769 410		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.4 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 17.09.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
RWV - RWV Film
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

28.09.2026 Автор: БК